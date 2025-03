Wiosenna pielęgnacja, czyli pozwól sobie na więcej. Niech twoja skóra przygotuje sie na lato!

Właściwa pielęgnacja to temat rzeka, coraz częściej jednak jesteśmy świadomi potrzeb swojej skóry, jej kondycji i rodzaju. w dzisiejszych czasach konsumenci są coraz bardziej świadomi, a marki kosmetyczne odchodzą od cudownych kremów na wszystko, na rzecz dokładnych opisów składników aktywnych w produktach i ich stężeń. Świadoma pielęgnacja to umiejętność dobierania kosmetyków do potrzeb naszej skóry i łączenia ich tak, by przyniosły pożądane efekty.

Warto powiedzieć głośno i wyraźnie, że pielęgnacja to wcale nie "babski" temat. Aplikowanie kremów, peelingów oraz masek nie jest jedynie wymysłem związanym z wyglądem. Dobrze dobrana pielęgnacja to aspekt również zdrowotny. Nasza skóra codziennie narażona jest na szkodliwe czynniki zewnętrzne, a wraz z wiekiem traci wiele cennych składników aktywnych. Codzienna rutyna pielęgnacyjna pomoże Ci zachować młody wygląd skóry na dłużej i może sprawić, że pożegnasz się z problemami skórnymi.

Włącz do swojej codziennej pielęgnacji soniczną szczoteczkę do oczyszczania twarzy FOREO LUNA™ 3. To inteligentne urządzenie w kilkadziesiąt sekund głęboko oczyści Twoją skórę dzięki zintegrowanym pulsacjom T-Sonic. Urządzenie działa wzmacniająco, utrzymuje cerę w dobrej kondycji i pięknie ją rozświetla. Silikonowa szczoteczka LUNA™ 3 wyróżnia się na tle swoich poprzedniczek większą powierzchnią czyszczącą, dłuższym i bardziej miękkim włosiem, a także szerszym zakresem programów masaży ujędrniających oraz możliwością synchronizacji urządzenia z mobilną aplikacją FOREO For You.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Poznaj BEAR™ 2 – Twoją 2-minutową receptę na ujednolicony koloryt oraz ukojony i napięty, podniesiony owal twarzy. To jedyne urządzenie mikroprądowe z czterema rewolucyjnymi rodzajami mikroprądu, które oddziałuje na 69 mięśni twarzy i szyi. Udowodniono klinicznie, że zmniejsza zmarszczki i poprawia elastyczność skóry już w tydzień!

Jeśli już myślisz o letniej sylwetce, BEAR™ 2 body będzie Twoim sprzymierzeńcem. Zredukowanie cellulitu, ujednolicenie skóry i ujędrnienie mięśni – to wszystko w jednym urządzeniu

i Autor: materiały prasowe FOREO

Foreo hair łącząc czerwone światło LED i masaż T-SonicTM budzi zmęczone mieszki włosowe i zapewnia, że ​​skóra głowy jest czysta, zdrowa i w optymalnym stanie, aby pielęgnować grubsze, pełniejsze i zdrowsze włosy. LUNATM 4 Hair można również stosować w połączeniu z olejkami i serum do włosów, aby zwiększyć ich wchłanianie i skuteczność, pomagając odżywić skórę głowy i odkryć sekret zdrowych, promiennych włosów.