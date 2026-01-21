Francuzki robią to codziennie rano. Ich skóra jest napięta, a po kremy przeciwzmarszczkowe w ogóle nie sięgają

Dermatolodzy podważają sens porannego mycia twarzy, wskazując na potencjalne zaburzenia bariery ochronnej skóry.

Francuzki rezygnują z porannego mycia, zastępując je mgiełkami nawilżającymi, zwłaszcza wodą termalną.

Woda termalna, bogata w minerały, nawilża, odżywia i wspiera regenerację skóry, będąc alternatywą dla tradycyjnego mycia.

Zastanawiasz się, dlaczego ta zmiana w porannej rutynie pielęgnacyjnej zyskuje na popularności?

Francuski nie myją rano twarzy! Zamiast tego robią to

Poranne mycie twarzy znalazło się na cenzurowanym. Dermatolodzy i kosmetolodzy podkreślają, że mycie twarzy rano nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Przez noc skóra się regeneruje oraz wystawa naturalny filtr ochronny w postaci sebum. Codzienne mycie twarzy produktami kosmetycznymi może zaburzać barierę hydrolipidową skórą i sprawiać, że staje się ona przesuszona oraz podrażniona. - W przypadku skóry suchej czy wrażliwej za częste mycie lub używanie zbyt intensywnych preparatów do mycia twarzy mogą zaburzyć warstwę hydrolipidową skóry, lub jej mikrobiom. Dlatego okresowa rezygnacja z mycia skóry twarzy rano, a najlepiej stosowanie bardzo łagodnych metod, może wpływać pozytywnie na jej kondycję – powiedziała dla WP Kobieta specjalistka dermatologii dr n.med. Magdalena Wawrzynkiewicz. Ekspertka podkreśliła, że nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku skóry tłustej, która wydziela więcej sebum. Tutaj radzi się, by myć twarz dwa razy dziennie, znacząco zmniejszy ryzyko zapchania się porów.

Co zamiast mycia twarzy?

Francuski coraz częściej zamiast mycia twarzy sięgają po inny trik. Rano sięgają one po nawilżające mgiełki, którymi zraszają skórę. Dzięki temu łatwiej jest się obudzić, a skóra z samego rana otrzymuje potężną dawkę nawilżenia. Sposób ten jest szczególnie polecany zwłaszcza zima, gdy siarczyste mrozy mogą nadmiernie przesuszać cerę. Do porannego zraszania twarzy najlepiej sprawdzi się woda termalna. Jest to naturalna, krystaliczna woda zawierająca wiele składników mineralnych. Polecana jest do nawilżenia skóry. Stanowi świetne uzupełnienie pielęgnacji. Odżywia, regeneruje, a także wspiera naturalne procesy naprawcze skóry. Stosowana jest w leczeniu AZS, trądzików, a także nerwobóli. W pielęgnacji możesz są stosować rano, zamiast produktów do mycia, lub jako dodatkowy krok, zamienne z tonikiem.