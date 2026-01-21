Trump może przestać być prezydentem! Nawet jego partyjni koledzy mają dość!

Prezydentura Donalda Trumpa stoi pod znakiem zapytania w związku z jego agresywnymi planami wobec Grenlandii.

Nawet członkowie Partii Republikańskiej krytykują prezydenta, rozważając impeachment w przypadku działań militarnych.

Republikanie i Demokraci łączą siły, aby zablokować plany Trumpa. Czy uda im się powstrzymać prezydenta przed militarną inwazją?

Czarne chmury nad Donaldem Trumpem? Amerykański prezydent rządzi zaledwie rok, a w tym czasie zdążył już zniechęcić do siebie nawet członków własnej frakcji politycznej. A chodzi o coraz bardziej agresywną postawę amerykańskiego prezydenta względem chęci przejęcia Grenlandii. Donald Trump mówi bowiem, że interesuje go tylko pełna własność i uda mu się to zrealizować "w ten czy inny sposób". Nie wyklucza nawet działań militarnych.

"To będzie przestępstwo i koniec prezydentury"

Jak donosi dziennik "Financial Times", co najmniej jeden z członków Kongresu z Partii Republikańskiej publicznie zasugerował, że "gdyby Trump użył siły militarnej do zajęcia należącej do Danii wyspy, byłoby to przestępstwem kwalifikującym Trumpa do impeachmentu i oznaczałoby koniec jego prezydentury". Inni przekonują, że zamierzają przedstawić i poprzeć w nadchodzących tygodniach rezolucję o uprawnieniach wojennych, "która uniemożliwiłaby prezydentowi wysłanie wojsk na Grenlandię bez zgody Kongresu".

Witać zatem, że nie tylko polityczni przeciwnicy Trumpa mają dość. Nawet Republikanie w ostatnim czasie wysyłają sygnały, że ich zdaniem prezydent nadużywa władzy. Republikański senator z Karoliny Północnej Thom Tillis powiedział we wtorek, 20 stycznia, że próbuje deeskalować sytuację z Grenlandią. "Nie krytykuję prezydenta. Krytykuję złe rady, jakie otrzymuje w sprawie Grenlandii. Myślę, że z łatwością uzyskalibyśmy większość wetującą" – powiedział Tillis. "Nawet najbardziej radykalni członkowie naszej frakcji powiedzieli, że tego nie poprą" - powiedział z kolei dla NBC News republikański senator z Kentucky Rand Paul.

Trump w tarapatach. Chcą go powtrzymać nawet jego ludzie

Senatorka Partii Republikańskiej z Alaski Lisa Murkowski wspólnie z demokratyczną senatorką Jeanne Shaheen zaproponowała projekt ustawy, który uniemożliwiłby wojskom USA okupację lub aneksję terytoriów NATO, w tym Grenlandii. A republikanin Don Bacon z Nebraski podkreślił, że milcząca większość parlamentarzystów w prezydenckiej partii jest gotowa zablokować wszelkie działania militarne na tej arktycznej wyspie. "Większość Republikanów wie, że to niemoralne i złe, i zamierzamy się temu przeciwstawić" - powiedział w rozmowie z CNN. –Jednej z lokalnych gazet powiedział niedawno, że "podejście prezydenta do Grenlandii to całkowita błazenada, a inwazja byłaby końcem jego prezydentury. Trump musi sobie uświadomić, że Republikanie nie będą tego tolerować i że będzie musiał się wycofać". Postępowania Trumpa wobec Grenlandii nie tolerują także obywatele. Sondaż, przeprowadzony niedawno na zlecenie CNN pokazał, że zaledwie 25 proc. dorosłych Amerykanów popiera dążenie prezydenta do przejęcia kontroli nad Grenlandią.