Trump grozi Iranowi "zmieceniem z powierzchni ziemi". "Kraj wysadzony w powietrze"

Donald Trump usłyszał, że Iran planował na niego zamach. W odpowiedzi grozi "zmieceniem z powierzchni ziemi"

Donald Trump wprost zagroził Iranowi unicestwieniem! Co dokładnie zostało powiedziane? Słowa prezydenta USA padły w rozmowie z Katie Pavlich z NewsNation w programie „Katie Pavlich Tonight”. Rozmowa zeszła na temat niebezpieczeństwa, jakie ma grozić Trumpowi z powodu wydarzeń, które miały miejsce jeszcze w 2020 roku. Wtedy Amerykanie przeprowadzili udany zamach na ważnego irańskiego generała Kasela Sulejmaniego. Jego śmierć wywołała w Iranie wielki gniew i chęć odwetu. Przedstawiciele wywiadu jeszcze z czasów Joego Bidena informowali potem Trumpa - bo to on podczas swojej pierwszej kadencji wydał rozkaz likwidacji generała - o groźbach pod jego adresem, jakie miały być formułowane podczas kampanii wyborczej w 2024 roku. Były prokurator generalny Merrick Garland mówił wprost, że chodzi o zemstę za zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego przez Amerykanów. Trump w wywiadzie dla NewsNation dał do zrozumienia, że w razie gdyby zginął w jakimś zamachu, a sprawcy działaliby na zlecenie Teheranu, to odwet USA byłby miażdżący.

"Wydałem instrukcje: jeśli to zrobią, zostaną unicestwieni, nic po nich nie zostanie"

„Cokolwiek się stanie, wysadzimy cały kraj w powietrze – cały kraj zostanie wysadzony w powietrze. Mam bardzo stanowcze instrukcje. Cokolwiek się stanie, zmiecie się ich z powierzchni ziemi” - powiedział Donald Trump o tym, co by się stało, gdyby Teheran przeprowadził udany zamach na jego życie. „Nie zrobili tego i byłoby to dla nich straszne. Nie z mojej winy – gdyby to zrobili, zostaliby unicestwieni. To byłby koniec. Wydałem instrukcje: jeśli to zrobią, zostaną unicestwieni, nic po nich nie zostanie. I nie powinni być w stanie tego zrobić” - dodał prezydent USA. Tymczasem Amerykanie nadal nie zaatakowali zbrojnie Iranu, choć jeszcze niedawno Trump groził tym Teheranowi, jako powód podając rzeź antyrządowych demonstrantów na ulicach irańskich miast. Iran utrzymuje, że za manifestacjami stały USA i Izrael. „Nie zamierzamy prowadzić kraju ku wojnie” – napisał Ali Chamenei na platformie społecznościowej X kilka dni temu. „Nie odpuścimy jednak również przestępcom w kraju. Gorszymi od przestępców wewnętrznych są przestępcy międzynarodowi! Nie odpuścimy również im”.

President Donald Trump warned that the United States would “wipe (Iran) off the face of this Earth” if Tehran tries to carry out assassination threats against him, saying he has given “very firm instructions” for a massive retaliation.In an interview with NewsNation, Trump said… pic.twitter.com/8KQOCY8TMw— Iran International English (@IranIntl_En) January 21, 2026

