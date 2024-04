Fryzjer alert: Teraz kobiety po 50-tce pokochały tę fryzurę na krótkie włosy. Wychodzą z salonu 10 lat młodsze. Modna krótka fryzura dla kobiet po 50-tce

Kobiety po 50-tce pokochały tę fryzurę na krótkie włosy. Wychodzą z salonu 10 lat młodsze

Wraz z nadejściem wiosny wiele kobiet pragnie zmienić coś w swoim wyglądzie i najczęściej pada właśnie na uczesanie. Wówczas warto przyjrzeć się najnowszym trendom fryzjerskim na wiosnę 2024 i wybrać fryzurę, która bezie doskonale podkreślała naszą urodę, ale też będzie modna. Przeglądając inspiracje fryzjerskie na Instagramie, można łatwo zauważyć, że wśród kobiet dojrzałych ostatnio dominuje jeden trend - krótka fryzura typu bob to połączenie klasy i elegancji, dlatego nie dziwi fakt, że kobiety po 50-tce tak bardzo ją sobie upodobały. Fryzjerzy potwierdzają, że w ostatnich tygodniach coraz więcej klientek prosi o tę fryzurę na krótkie włosy. Kobiety po 50-tce pokochały to cięcie, a z salonów po metamorfozie wychodzą 10 lat młodsze.

Komu pasuje fryzura bob?

Fryzjerzy są zgodni, że niewątpliwie jedną z najlepszych fryzur dla kobiet po 50. roku życia jest klasyczny bob. To cięcie, które pasuje niemal każdej kobiecie. Bob może występować w parze z grzywką lub bez niej akie cięcie odejmie lat, jest eleganckie, a zarazem nowoczesne. To krótka fryzura z dłuższymi pasmami z przodu, a krótszymi z tyłu głowy. Jej długość w klasycznym wydaniu oscyluje pomiędzy linią żuchwy i ramionami. Bob to odmładzająca fryzura dla kobiet po 50-tce i będzie wspaniale prezentować się zarówno na blond, rudych, ale też i siwych włosach.