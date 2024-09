G-shock ogłasza Central Cee nowym europejskim ambasadorem marki

Ten kosmetyk do makijażu to synonim lata! Jak aplikować bronzer, aby skóra była niczym muśnięta słońcem

To partnerstwo łączy dwie ikony, znane z wytrzymałości i autentyczności. G-SHOCK, będący częścią rodziny Casio, powstał z misji stworzenia najbardziej wytrzymałego zegarka na świecie. Jak głosi motto marki, G-SHOCK jest “Built Different”, co doskonale odzwierciedla również Central Cee. Jako wierny fan marki G-SHOCK od dzieciństwa, raper idealnie uosabia ducha marki i jej wartości, takie jak ciężka praca. Droga Central Cee, która zaprowadziła go z podziemia na międzynarodową scenę, podobnie jak droga G-SHOCK do statusu kultowej marki, sprawiają, że ta współpraca jest tak naturalna, jak to tylko możliwe.

W 2020 roku przełomowy singiel Central Cee przyciągnął uwagę fanów muzyki. Od tego czasu artysta zdobywa szczyty list przebojów, wydaje hity viralowe i współpracuje z takimi gwiazdami jak brytyjski raper Dave oraz międzynarodowe ikony Drake i Lil Baby. Ma na koncie mixtape oraz singiel, które zdobyły 1. miejsce na listach, a na początku tego roku jego liczba nagród MOBO wzrosła do sześciu. Central Cee był również nominowany do czterech nagród Brit Awards podczas tegorocznej ceremonii. W zeszłym roku stał się natomiast pierwszym brytyjskim raperem, który osiągnął 2 miliardy streamów na Spotify. Z ponad 7 miliardami streamów na całym świecie jego kariera pokazuje, że jest naprawdę nie do zatrzymania.

Poza muzyką, Central Cee wyróżnia się stylem i osobowością, które inspirują jego fanów. Jest silnym głosem nowego, młodego i pełnego energii pokolenia. Wieloletnia obecność G-SHOCK w kulturze hip-hopowej to idealna podstawa, aby to partnerstwo było dopasowane pod każdym względem.

Nie mogę się doczekać współpracy z G-SHOCK. Noszę te zegarki odkąd byłem dzieciakiem, więc to po prostu ma głęboki sens. Uwielbiam tę markę. Jest mi bliska. To idealne dopasowanie. - powiedział Central Cee.

Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc powitać Central Cee w rodzinie G-SHOCK – skomentował Jen Kelly, Head of Marketing G-SHOCK. – To partnerstwo celebruje historie i zegarki, które odpowiadają naszej filozofii „Built Different”. Prawdziwa synergia i zgodność wartości, które reprezentują G-SHOCK i Central Cee, sprawiły, że to możliwe, i nie możemy się doczekać, aby wprowadzić nową kampanię w Wielkiej Brytanii i Europie.G-SHOCK rusza z kampanią, aby uczcić współpracę i rozbudować serię "Built Different", która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Kampania ta podkreśla wyjątkowe historie ludzi i produktów, które sprawiają, że G-SHOCK jest marką jedyną w swoim rodzaju. Kluczowym elementem kampanii będzie wideo, które zobrazuje drogę Central Cee – od nieznanego młodego twórcy do globalnej gwiazdy, wiernego fana zegarków G-SHOCK.

Co ciekawe, to partnerstwo ogłosi i zaprezentuje zupełnie nową kolekcję zegarków GM-2110, która zadebiutuje 26 września. Kolekcja wyróżnia się metalową, ośmiokątną kopertą, elegancką bransoletą ze stali nierdzewnej oraz wieloma opcjami kolorystycznymi tarczy, doskonale łącząc styl i funkcjonalność. W kampanii na pierwszy plan wysunie się również kilka ikonicznych i ulubionych modeli, w tym wersja klasycznego DW-6900U, ulubieńca Central Cee. Ponadto wśród prezentowanych modeli znajdą się zegarki GA-2100, GM/GBM-2100, GMW-B5000, GW-M5610U, GMC-B2100 i DW-5600.

i Autor: materiał prasowy Central Cee