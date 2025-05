Gap i DÔEN prezentują drugą odsłonę wspólnej kolekcji

Na bazie najlepiej sprzedających się produktów z poprzedniej współpracy powstała 38-elementowa kolekcja, która łączy charakterystyczne elementy DNA Gap z kobiecą estetyką DÔEN:

Logo: Kultowe łukowate logo Gap w nowej odsłonie z typografią DÔEN na bluzach VintageSoft Logo oraz Heavyweight Raglan Logo.

Lekkość: Zwiewne sukienki w nowych wzorach, m.in. Pintuck Floral Midi Dress i wykonana ze 100% lnu Gingham Maxi Dress, zaprezentowana przez Kirsty Hume.

Ażurowe detale: Must have z zeszłego roku – Eyelet Maxi Dress – powracają w nowych wariantach kolorystycznych oraz jako krótsza wersja – Eyelet Shift Mini Dress w odcieniach czerwieni i indygo.

Zestawy w stylu marynarskim: Czerwień, biel i granat – zarówno w wersjach jednolitych, jak i gingham czy paskach. Kolekcję uzupełnia kurtka Gingham Denim i pasująca do niej sukienka Gingham Denim Mini.

Denim w nowej odsłonie: Nowe fasony, takie jak Oversized Icon Denim Jacket, High Rise Pleated Denim Shorts, męskie Pleated Denim Trousers oraz Denim Sailor Mini Dress – także w wersji dziecięcej.

Klasyka w męskiej wersji: Anny Choi w oversize'owej koszuli Organic Cotton Poplin Big Shirt, a także modele Eyelet Shirt czy Pocket T-Shirt.

„Pierwsza kolekcja z DÔEN pokazała, jak świeże spojrzenie może odmienić klasyczne elementy Gap i uczynić je niezwykle pożądanymi. Ponowne połączenie sił z marką, która podziela nasze wartości, pozwoliło nam stworzyć letnią kolekcję, która będzie równie entuzjastycznie przyjęta.” – mówi Mark Breitbard, prezes i CEO Gap.

„Reakcja na pierwszą współpracę z Gap przerosła nasze oczekiwania. Druga kolekcja to połączenie ponadczasowej kobiecości obu marek oraz ukłon w stronę społeczności, która wspiera DÔEN od początku. W kampanii występują kobiety, które są naszą inspiracją i częścią tej podróży.”– dodaje Margaret Kleveland, współzałożycielka i CEO DÔEN.

Kolekcja Gap × DÔEN została wyprodukowana w międzynarodowych zakładach produkcyjnych uczestniczących w programie RISE (Reimagining Industry to Support Equality). Inicjatywa RISE zrzesza wiodące marki modowe, producentów, organizacje społeczne i związki zawodowe, wspólnie działając na rzecz równości płci w globalnym sektorze odzieżowym. Program został zainicjowany w 2023 roku przez Gap Inc. we współpracy z HERproject (BSR), Better Work oraz CARE. Celem RISE jest wyposażenie pracowników sektora odzieżowego – w szczególności kobiet – w kompetencje niezbędne do rozwoju zawodowego i osobistego. W ramach wieloletnich działań na rzecz wyrównywania szans w łańcuchu dostaw, Gap Inc. objęła wsparciem już blisko 1,4 miliona kobiet i dziewcząt na całym świecie.

„Dla nas, jako małej firmy, ogromnym wyróżnieniem było dołączenie do programu RISE. Z radością wdrożyliśmy tę inicjatywę w naszym własnym łańcuchu dostaw w kwietniu tego roku. Szczególnie cieszy nas wybór fabryk, które odpowiadają za produkcję kolekcji Gap × DÔEN, ponieważ rola RISE doskonale wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.” – mówi Margaret Kleveland, współzałożycielka DÔEN.

Kolekcji towarzyszy kampania autorstwa Clary Balzary, w której występuje silna reprezentacja kobiet: Alex Noriet, Bruna Tenorio, Veronica Campos, Imani Randolph, Anny Choi, Achok oraz Kirsty Hume. Zarówno zdjęcia, jak i film kampanijny ukazują autentyczne relacje, bliskość i radość, odzwierciedlając wspólne wartości marek – wspólnotę i kobiecą siłę.

i Autor: materiały prasowe Gap i DÔEN

