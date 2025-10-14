Gardenia – kolagenowa rewolucja w naturalnej pielęgnacji

Efekt? Skóra, która odzyskuje swoją gęstość, jędrność i młodzieńczą sprężystość – od powierzchni po jej głębokie warstwy.

Kolagen – wewnętrzne rusztowanie Twojej skóry

Kolagen to fundament – naturalne rusztowanie, które nadaje skórze kształt i sprężystość. Można go porównać do gęstej sieci włókien roślinnych w łodydze, która utrzymuje jej formę i elastyczność. Z biegiem czasu te włókna stają się cieńsze i mniej zwarte, a struktura skóry zaczyna tracić swoją idealną harmonię. Pojawiają się załamania, zmarszczki i wiotkość. Większość kosmetyków działa na jeden, czasem dwa typy kolagenu. Naturalne kosmetyki Gardenia idą o krok dalej – stymulują aż 20! typów kolagenu. Dzięki temu kremy Gardenia nie tylko wygładzają i ujędrniają, ale odbudowują całą „sieć nośną” skóry – tak, aby była mocna, odporna i promienna.

Głęboka renowacja włókien skóry

Sercem naturalnej linii Gardenia jest Collagen Matrix – opatentowane połączenie peptydu kolagenowego i niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, które stanowią przełomową matrycę kolagenową. Działa ona inteligentnie u źródła, sprawiając, że skóra samodzielnie produkuje aż 20 typów kolagenu. Bo kolagen dostarczany zewnętrznie działa krótkoterminowo, a jego aktywność jest mocno ograniczona, za to ten samodzielnie wytworzony zostaje na długo i zapewnia w 100% zintegrowane ze skórą efekty:

wzmacnia strukturę i sprężystość skóry na poziomie komórkowym,

intensywnie wiąże wodę,

redukuje zmarszczki utrwalone i mimiczne.

sprawia, że skóra staje się wyraźnie gładsza, jędrniejsza i bardziej elastyczna.

Gardenia jaśminowata - mistrzyni komunikacji egzosomalnej

Twoje komórki nieustannie się ze sobą „porozumiewają”. Linia Gardenia wzmacnia ten naturalny proces dzięki ekstraktowi z gardenii jaśminowatej, który wspiera komunikację egzosomalną, czyli odbywającą się na poziomie komórkowym. Egzosomy, to maleńkie pęcherzyki pozyskiwane z roślin, przenoszące informacje do komórek i silnie stymulujące procesy regeneracyjne. Ich stosowanie to jak przekazanie skórze instrukcji: „Produkuj kolagen, elastynę, kwas hialuronowy. Naprawiaj włókna. Działaj!”.

W efekcie składniki aktywne w linii Gardenia działają szybciej i celniej, przynosząc skórze natychmiastowe ukojenie i długofalową poprawę kondycji.

Otwórz swój Ogród Piękna z linią Gardenia

Linia Gardenia to innowacyjne podejście do tworzenia formuł. To troska nie tylko o skuteczność, ale też o zmysły i przyjemność aplikacyjną. Bo jako kobiety wiemy, że nie chodzi tylko o działanie, ale też o chwilę troski o siebie, o zatrzymanie, o moment i zachwyt doświadczaniem naturalniej przyjemnej pielęgnacji. Sekret to:

97–98% składników pochodzenia naturalnego.

formuły wolne od zbędnych dodatków, a jednocześnie pełne roślinnych substancji aktywnych w wysokich 100% działających stężeniach.

kremy oparte są na ciekłokrystalicznej bazie, która potęguje działanie składników aktywnych i sprawia, że pielęgnacja staje się czystą przyjemnością.

produkty, które pachną jak ogród w pełnym rozkwicie – aksamitny, otulający zapach gardenii zamienia codzienny rytuał w chwilę relaksu i przyjemności.

Dla kogo jest linia GARDENIA?

Dla kobiet dojrzałych, które: chcą widzieć efekty tu i teraz, ale także inwestować w długofalową odbudowę skóry, cenią naturalne, ale ultraskuteczne formuły, pragną pielęgnacji, która łączy moc natury z osiągnięciami biotechnologii.

Efekty, które zachwycają

Wygładzenie i napięcie skóry od pierwszej aplikacji.

Redukcja zmarszczek, w tym głębokich, w 2 tygodnie.

Skóra bardziej gęsta, elastyczna, promienna.

Krem kolagenowy na zmarszczki na dzień 50 ml - Łączy naturę i biotechnologię, by odnawiać strukturę skóry.

intensywnie ujędrnienia i wygładza skórę,

redukuje zmarszczki i przywraca gładką teksturę,

odbudowuje struktury skóry dzięki stymulacji 20 typów kolagenu,

otula skórę bogatą formułą i pięknym zapachem

W centrum formuły znajduje się peptyd kolagenowy w technologii Collagen Matrix – po raz pierwszy zastosowany w Polsce! – który w synergii z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym tworzy opatentowaną matrycę kolagenową. To zaawansowany stymulator aż 20 typów kolagenu, działający kompleksowo: odbudowuje strukturę skóry, poprawia jej elastyczność, redukuje widoczność zmarszczek i wygładza teksturę.

Unikalny ekstrakt z gardenii, symbolu piękna i odnowy, potęguje efekt – wspiera egzosomalną komunikację komórkową, remodeluje skórę i przywraca jej młodzieńczy wygląd.

Krem kolagenowy naprawczy na noc 50 ml -Intensywna regeneracja i odnowa dla skóry dojrzałej zaczyna się nocą. Krem kolagenowy na noc z ekstraktem z gardenii w unikalny sposób łączy naturę i biotechnologię, by odnawiać strukturę skóry.

regeneruje i odnawia skórę podczas snu,

działa wielopoziomowo – ujędrnia, wygładza i redukuje zmarszczki,

odbudowuje struktury skóry dzięki stymulacji 20 typów kolagenu,

otula skórę bogatą formułą i pięknym zapachem.

W sercu jego unikalnej formuły kryje się innowacyjny peptyd kolagenowy w technologii Collagen Matrix – po raz pierwszy wykorzystany w Polsce! W połączeniu z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym tworzy opatentowaną matrycę kolagenową, która stymuluje aż 20 typów kolagenu. To zaawansowane działanie skutecznie odbudowuje strukturę skóry, przywraca jej elastyczność i sprężystość, a także redukuje widoczność zmarszczek i wygładza teksturę cery.

Formułę dopełnia ekstrakt z gardenii – rośliny symbolizującej piękno i odnowę. Wspomaga on egzosomalną komunikację komórkową i remodeluje skórę, zapewniając jej gładkość, świeżość i młodzieńczy wygląd.

Serum kolagenowe na głębokie zmarszczki 30 ml - Zapewnia intensywne działania przeciwzmarszczkowe i odnowę struktur skóry.

intensywnie wygładza nawet głębokie zmarszczki,

odbudowuje struktury skóry dzięki stymulacji 20 typów kolagenu,

gwarantuje potwierdzone badaniami efekty już po 2 tygodniach,

otula skórę lekką, ale skoncentrowaną formułą.

W centrum zaawansowanej kompozycji znajduje się innowacyjny peptyd kolagenowy w technologii Collagen Matrix – po raz pierwszy zastosowany w Polsce! Połączony z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym tworzy opatentowaną matrycę kolagenową, która stymuluje aż 20 typów kolagenu. Dzięki temu serum odbudowuje strukturę skóry, redukuje głębokie zmarszczki i intensywnie wygładza cerę, jednocześnie przywracając jej jędrność i nawilżenie.

Formułę wzbogaca ekstrakt z gardenii – symbolu piękna i odnowy. Wspiera on egzosomalną komunikację komórkową, remodeluje skórę i przywraca jej gładkość oraz młodzieńczą energię.

Krem kolagenowy na zmarszczki pod oczy 15 ml - Krem kolagenowy pod oczy z ekstraktem z gardenii w unikalny sposób łączy naturę i biotechnologię, by odnawiać strukturę skóry.

wygładza zmarszczki i regeneruje skórę wokół oczu,

redukuje cienie i worki pod oczami,

poprawia jędrność, elastyczność i sprężystość,

odbudowuje struktury skóry dzięki stymulacji 20 typów kolagenu.

Krem kolagenowy to pielęgnacja stworzona specjalnie dla skóry dojrzałej, delikatnej, wiotkiej i z widocznymi zmarszczkami.

W sercu formuły znajduje się innowacyjny peptyd kolagenowy w technologii Collagen Matrix – po raz pierwszy zastosowany w Polsce! W połączeniu z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym tworzy opatentowaną matrycę kolagenową, która stymuluje aż 20 typów kolagenu.

Formułę dopełnia ekstrakt z gardenii, symbolu piękna i odnowy, który wspiera egzosomalną komunikację komórkową, remodeluje skórę i przywraca jej młodzieńczy wygląd.

i Autor: UZDROVISCO/ Materiały prasowe

