Gdy moda spotyka sztukę. PRM Breakfast Club [Naked]

Feel naked symbolizuje autentyczność i wrażliwość, z jaką PRM zaprasza swoich gości do świata, w którym moda jest czymś więcej niż ubraniem — jest formą ekspresji. To zachęta, by zrzucić maski, rutynę i codzienny pośpiech, by na chwilę poczuć się „nagim” w sensie emocjonalnym i estetycznym — otwartym na doświadczenie sztuki i piękna.

Dress loud to z kolei manifest odwagi i stylu — wezwanie, by mówić poprzez ubranie, by pozwolić modzie stać się głosem, który wyraża nasz nastrój, osobowość i indywidualność. To celebracja kreatywności, która wyrasta z autentyczności.

Podczas premierowego spotkania goście PRM Breakfast Club mogli rozpocząć dzień ucztą dla zmysłów: sztuka w interpretacji Armana Galstyana, tło muzyczne DJ Naked relaxing i wyśmienite dania przygotowane przez Naked Catering stworzyły przestrzeń do inspirujących rozmów i spotkania miłośników mody.

SZTUKA

Arman Galstyan to polsko-ormiański artysta multidyscyplinarny, koncentrujący swoją praktykę głównie wokół malarstwa i rzeźby. Jego twórczość stanowi introspektywną syntezę wspomnień oraz próbę rekonstrukcji wykorzenionej tożsamości. Na inauguracyjną odsłonę PRM Breakfast Club artysta przygotował najdłuższy obraz w swoim życiu - trzydziestometrowy lateksowy obrus w odcieniu nude, stanowiący scenografię i podkład dla jego twórczości doskonale wpisujących się w motyw przewodni [Naked]. Figuratywne kompozycje, zmysłowe sylwetki i prowokacyjne motywy uzupełniły rzeźby – przedmioty codziennej garderoby, które artysta przekształcił w autonomiczne obiekty artystyczne.

Nagie ciała kobiet to motyw często pojawiający się w moich wcześniejszych pracach jako kontrast wobec mojego własnego ciała - mówi Arman Galstyan opowiadając o koncepcji, która stała się punktem wyjścia w projekcie, i dodaje - praca w postaci obrusu, konfrontuje odbiorcę z nagością wpisana w codzienność, wywołując napięcie między fascynacją a dyskomfortem.

MODA

PRM Breakfast Club to zaproszenie do wspólnego stołu, przy którym trywialna codzienność zamienia się w artystyczny eksperyment. Nowy cykl spotkań kreatywnych PRM to więcej niż event - to idea estetyki, emocji i doświadczeń, które definiują współczesną kulturę mody.

Zaproszenie do projektu Armana Galstyana jest dla nas czymś więcej niż artystyczną kolaboracją. To spotkanie wrażliwości, które mówią wspólnym językiem estetyki, emocji i autentyczności. Twórczość Armana balansująca między figuracją a abstrakcją, eksplorująca cielesność, tożsamość i duchowość idealnie rezonuje z filozofią PRM, gdzie moda jest formą ekspresji, a nie tylko ubiorem - podkreśla Kaja Wrzeszcz, Dyrektor Marketingu PRM

Arman wnosi do tej wizji emocjonalny wymiar, przypomina, że w świecie przesytu i przebodźcowania warto pozostać autentycznym, prawdziwym, pozbawionym maski, niemal nagim w swojej naturalności - Feel naked. Jednocześnie zachęca, by wyrażać siebie odważnie, świadomie i w zgodzie z własną tożsamością — poprzez styl, który mówi głośno i szczerze - Dress loud. – rozwija koncept kreatywny Kaja Wrzeszcz.

Arman dodaje: Współpraca z PRM była dla mnie wyjątkowym doświadczeniem i ogromną przyjemnością. Na co dzień zajmuję się malarstwem, ale moda od zawsze była dla mnie równie ważnym środkiem wyrazu. PRM idealnie łączy w sobie świat sztuki i stylu, dlatego możliwość współdziałania z nimi miała dla mnie szczególne znaczenie.

To, co wyróżnia ten projekt, to niesamowita otwartość i zaufanie, jakie otrzymałem. Niewiele firm daje artyście tak dużą swobodę wypowiedzi i pozwala być w pełni sobą – bez narzucania schematów czy ograniczeń. Tutaj od początku czułem, że mój głos jest ważny, a moja wrażliwość i sposób patrzenia na świat naprawdę szanowane.

W sezonie AW25 w PRM moda, sztuka i design nie mają granic. Koncept prezentuje nowe marki w swoim portfolio, które nie tylko wzbogacają jego ofertę, lecz także współtworzą narrację o tym, czym jest styl w XXI wieku. Każda z nich reprezentuje inny wymiar tej samej idei – mody z duszą.

TRENDY AW25

Moda jako język wolności. Sezon AW25 w PRM to dialog między tradycją a nowoczesnością, między formą a emocją. Denim bez reguł, współczesne dziedzictwo, nomadyczna wolność i nowy preppy – cztery wymiary stylu, które łączy jedno: indywidualizm. PRM zaprasza do świata, w którym moda nie ogranicza, ale daje przestrzeń, by tworzyć własną opowieść.

Denim: nowa era bez reguł

Denim wchodzi w epokę bez zasad – zanikają granice między modnym a niemodnym. Skinny, baggy, bootcut, barrel czy low-rise współistnieją, tworząc krajobraz wolności i różnorodności. To powrót pluralizmu form, w którym liczy się nie trend, lecz nastrój i tożsamość.

Po latach dominacji jednego fasonu rynek denimu stał się wielogłosowy. Barrel przybiera artystyczne formy, low-rise nawiązuje do zmysłowej estetyki lat 2000, a luźne nogawki nabierają współczesnej prostoty. Każda marka interpretuje denim po swojemu:

ANINE BING stawia na ponadczasową kobiecość i kalifornijską nonszalancję – denim jako podstawa kapsułowej garderoby.

Vetements nadaje mu postmodernistyczny charakter – dekonstrukcja staje się manifestem niezależności.

Rick Owens traktuje jeans jak rzeźbiarskie tworzywo – surowe, mroczne, ekspresyjne.

Marine Serre eksperymentuje z upcyklingiem i patchworkiem, tworząc manifest ekologicznej świadomości.

Sportmax łączy włoską precyzję z lekkością ruchu, w duchu sportowej elegancji.

Country-Coded: współczesne dziedzictwo

Trend Country-Coded to nowoczesna reinterpretacja stylu dziedzictwa – estetyki opartej na trwałości, rzemiośle i prostocie. Nie chodzi o nostalgiczną stylizację, lecz o powrót do autentyczności w świecie chwilowych trendów.

Marki Sporty & Rich, Barbour i Our Legacy nadają temu kierunkowi współczesny wymiar:

Sporty & Rich redefiniuje klasykę przez pryzmat zdrowego, sportowego stylu życia.

Barbour, brytyjska ikona funkcjonalnego luksusu, pozostaje sercem tej estetyki – jej woskowane kurtki pięknie się starzeją.

Our Legacy łączy skandynawski minimalizm z surowością materiałów, tworząc nową odsłonę quiet luxury.

Country-Coded to manifest mody odpornej na czas – opartej na jakości, bliskości z naturą i emocjonalnym przywiązaniu do rzeczy, które naprawdę mają znaczenie.

Nomadic Spirit: w ruchu

Trend Nomadic Spirit to opowieść o ruchu – fizycznym, kulturowym i emocjonalnym. Jesienią 2025 dominują warstwowe sylwetki: luźne dzianiny, haftowane kurtki, maxi spódnice i miękkie formy, zestawione z mocnymi dodatkami i ciężkimi butami. Moda staje się tu podróżą, nie celem.

Ader Error nadaje nomadyzmowi awangardowy wymiar – zdekonstruowane formy i przeskalowania tworzą wizualny „post-chaos”.

Nanushka stawia na organiczne materiały i zrównoważone projektowanie – podróż ku spokoju i autentyczności.

Andersson Bell łączy kultury Seulu i Skandynawii, tworząc nomadyzm jako dialog między Wschodem a Zachodem.

Martine Rose wnosi miejski bunt i kontrkulturową energię Londynu.

Nomadic Spirit to nie tylko trend, lecz filozofia stylu – płynność tożsamości, wolność interpretacji i czerpanie z różnorodnych źródeł. Moda, która podróżuje razem z człowiekiem.

Modern Prep: nowy preppy

Styl Modern Prep to współczesna reinterpretacja akademickiej klasyki. Mniej o perfekcji, bardziej o inteligentnym luzie. Sztruksy, blezery, polo i dzianiny wracają w odświeżonej, wielowarstwowej formie – z zabawą proporcjami i fakturą.

Preppy staje się stylem indywidualisty:

Polo Ralph Lauren to wciąż synonim amerykańskiego luksusu i Ivy League heritage.

Axel Arigato wprowadza miejski minimalizm i sportowy bunt.

Filling Pieces łączy akademicką elegancję ze streetwearową autentycznością.

Dole de Monsieur wnosi paryską wrażliwość i intelektualny sznyt.

Modern Prep to manifest nowoczesnej świadomości stylu – luksusu, który nie potrzebuje logotypów, i klasyki, która zyskuje nowy, świeży puls.

NOWE MARKI

Autry przenosi nas do złotej ery amerykańskiego sportu, reinterpretując ją w duchu współczesnej mody premium. Znana jako “The Medalist of Sneakers”, marka przywraca do życia autentyczny styl vintage, w którym prostota staje się synonimem elegancji, a nostalgia zyskuje nowoczesny rytm.

W świecie męskim Rhude wprowadza nową definicję luksusu – surową, zadziorną, a jednocześnie pełną kulturowych odniesień. Projektant Rhuigi Villaseñor tworzy wizję, w której kalifornijski duch wolności spotyka się z wyrafinowaną estetyką i precyzją wykonania. Rhude to moda, która nie tylko ubiera, ale opowiada historie – o dojrzewaniu, ambicji i tożsamości.

Na przeciwnym biegunie emocji, choć równie intensywny, znajduje się Our Legacy – szwedzki brand, który zbudował swoją siłę na prostocie, eksperymencie i jakości. To marka, która nie podąża za trendami, lecz tworzy własne tempo. Jej projekty to dialog między klasyką a nowoczesnością, między rzemiosłem a artystyczną wizją.

I wreszcie Willy Chavarria – głos współczesnej mody, który przekracza granice estetyki, by mówić o tym, co naprawdę ważne. Jego projekty łączą streetwear, luksus i społeczne przesłanie, stając się manifestem równości, tożsamości i wolności. Chavarria udowadnia, że ubrania mogą być narzędziem ekspresji i oporu, a jednocześnie emanować elegancją i siłą emocji.

Każda z tych marek wnosi do świata PRM coś więcej niż ubrania – wnosi punkt widzenia. Wspólnie tworzą one współczesną mozaikę stylu, w której luksus oznacza nie to, co oczywiste, ale to, co prawdziwe. To moda, która nie tylko wygląda, ale też mówi – o kulturze, o wartościach, o czasie, w którym żyjemy.

PRM staje się tym samym platformą nowej generacji – miejscem spotkania marek, które definiują przyszłość mody poprzez autentyczność, świadomość i wyrazistość. W świecie pełnym efemerycznych trendów PRM pozostaje wierne idei trwałości – w stylu, w wartościach, w emocjach.

i Autor: PRM/ Materiały prasowe

