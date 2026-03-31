Gdy moda spotyka sztukę. PRM Breakfast Club no.2 - kolekcja Filling Pieces SS26 “Breaking Bread” prezentowana w ramach drugiej edycji wydarzenia

Kolekcja Filling Pieces SS26 “Breaking Bread”, dostępna w ofercie PRM, inspirowana jest symbolicznym gestem łamania chleba - uniwersalnym rytuałem obecnym w wielu kulturach, oznaczając, wspólnotę, zaufanie i otwartość. W interpretacji marki motyw ten staje się punktem wyjścia do opowieści o codziennych momentach i relacjach budowanych podczas spotkań zasiadanych wokół stołu.

Estetyka kolekcji nawiązuje do naturalnych materiałów, rzemiosła oraz tekstur kojarzących się z procesem powstawania chleba. Charakterystyczne dla Filling Pieces t-shirty, bluzy oraz loafersy zostały uzupełnione o detale inspirowane strukturą pieczywa oraz ciepłą, ziemistą paletą kolorów, podkreślającą balans pomiędzy rzemiosłem, modą, a codzienną funkcjonalnością.

Druga edycja PRM Breakfast Club odbyła się w zeszłym tygodniu otwierając sezon wiosna-lato 2026. Oprócz Filling Pieces, do projektu zaproszono również warszawską piekarnię rzemieślniczą Cała w Mące, prowadzoną przez Monikę Walecką, która przygotowała autorskie wypieki, a także kolektyw kreatywny Glitch Lab, odpowiedzialny za artystyczną interpretację wydarzenia - serię unikalnych, ręcznie projektowanych talerzy z hasłami nawiązującymi do motywu drugiej edycji Breakfast Club, które po wspólnym śniadaniu, trafiły do domów każdego z gości.

Kolekcja Filling Pieces “Breaking Bread” dostępna na PRM.com oraz w PRM Concept Store w Fabryce Norblina.

