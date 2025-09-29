Gdy natura spotyka się z nowymi technologiami w służbie Twoje skórze! Wyjątkowa premiera

Mamonde łączy tradycję wykorzystywania kwiatowych składników z nowoczesnymi, aktywnymi komponentami. Opatentowana przez markę technologia Hyper-Flora™ wykorzystuje właściwości kwiatów i roślin, zapewniając widoczne efekty oraz wyjątkowe doznania zmysłowe. Skupiając się na potrzebach pokolenia Z, Mamonde dostarcza skutecznych rozwiązań w codziennej pielęgnacji. Formuły produktów odżywiają, rozświetlają i chronią skórę przed czynnikami zewnętrznymi, a u podstaw filozofii marki leży zrównoważony rozwój i szacunek dla natury. Już od 27 września kosmetyki Mamonde dostępne są również dla europejskich klientów - tylko i wyłącznie w perfumerii internetowej LYKO.

Mamonde jest częścią największej i wiodącej grupy kosmetycznej w Korei Południowej, która od ponad 70 lat wyznacza kierunki w nowoczesnej pielęgnacji skóry, tworząc globalne sukcesy w branży beauty.

Maska Flora Glow Rose Liquid Mask

Kultowy w Korei, flagowy produkt marki. Lekka, maska-serum z 10% PHA i ekstraktem z róży delikatnie złuszcza, wyrównuje koloryt i wygładza skórę, jednocześnie zatrzymując wilgoć i intensywnie nawilżając. Doskonale sprawdza się zarówno samodzielnie, jak i jako baza pod makijaż.

i Autor: LYKO/ Materiały prasowe

Krem SPF Calming Shot Azulene

Wodny krem z filtrem SPF50 o właściwościach nawilżających, idealny na co dzień. Działa chłodząco, obniżając temperaturę skóry o 3°C tuż po aplikacji. Zawiera niacynamid i czysty azulen z rumianku, które neutralizują przebarwienia, zapewniają ochronę antyoksydacyjną i intensywne ukojenie.

i Autor: LYKO/ Materiały prasowe

Balsam oczyszczający Amazing Deep Mint

Zapewnia dogłębne, a jednocześnie wyjątkowo delikatne oczyszczenie. Skutecznie usuwa makijaż, filtry przeciwsłoneczne i zanieczyszczenia. Formuła wzbogacona o trzy kluczowe składniki – ocet miętowy, pstrolistkę sercowatą i wąkrotkę azjatycką – łagodzi skórę, przywracając jej równowagę i gładkość. Dodatkowo kwasy AHA, BHA i PHA wyrównują koloryt, oczyszczają pory i nadają cerze świeży, promienny wygląd.

i Autor: LYKO/ Materiały prasowe

Serum Pore Shrinker z Bakuchiolem

Serum zwężające pory z bakuchiolem - roślinną alternatywą retinolu oraz samym retinolem! Wyrównuje koloryt, zmiękcza skórę i redukuje widoczność porów. Dzięki kwasowi hialuronowemu i fermentowanym składnikom intensywnie nawilża, nie zapychając porów i nie wywołując podrażnień. Efekt to zrównoważona, promienna i sprężysta cera.

i Autor: LYKO/ Materiały prasowe

Odżywczy krem Skin Barrier Probiotics Ceramide Intense

Intensywnie nawilżający krem do twarzy wzbogacony siedmioma rodzajami ceramidów działa dogłębnie, przywracając równowagę i wzmacniając osłabioną barierę hydrolipidową. Sprawia, że skóra staje się miękka, gładka i chroniona nawet do 100 godzin. Idealny dla skóry suchej, odwodnionej lub wrażliwej. Bogata, a zarazem lekka konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawiając uczucia ciężkości ani lepkości.