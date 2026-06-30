Gdy perfumy krzyczą wakacje na wsi. Wyprawa na warzywną grządkę z Jo Malone London

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-30 15:39

Brytyjski dom zapachowy i lifestyle’owy prezentuje Veggies – sezonowe zapachy w edycji limitowanej. Te nowości poprawiają nastrój, są kolorowe i delikatnie słodkie, idealnie dopracowane i gotowe, aby je wypróbować.

Młoda kobieta o rudych włosach w czapce z uszami królika, ubrana w białą sukienkę w czarne groszki, trzyma w ramionach pęk świeżych marchewek z zieloną nacią oraz pomarańczową butelkę perfum Jo Malone London Veggies na tle zielonego pola. Więcej o tej kolekcji przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe

Kiedy mowa o letnich zapachach, zazwyczaj myślimy o cytrusach, kwiatach czy morskiej bryzie. Tymczasem coraz większą popularność zdobywają perfumy inspirowane… warzywami! To nie żart – nuty takie jak świeży ogórek, zielony groszek, marchew, a nawet pomidor, stają się intrygującym elementem letnich kompozycji. Te nietypowe składniki dodają zapachom świeżości, lekkości i oryginalności, idealnie wpisując się w trend "czystych" i naturalnych aromatów. Perfumy z nutami warzywnymi są często subtelne, orzeźwiające i dalekie od ciężkich, duszących woni, co czyni je doskonałym wyborem na upalne dni, kiedy chcemy pachnieć intrygująco, ale nie przytłaczająco.

Velvety Butternut

Ścieżka prowadząca w głąb warzywnego ogrodu jest równie gładka, jak radośnie zerwana  z grządki aksamitna dynia piżmowa.Nuty gładkiej dyni piżmowej, ciepłej fasoli tonka i paczuli tworzą drzewny zapach gourmand (smakowity).

  • Nuta głowy: Imbir
  • Nuta serca: Dynia piżmowa
  • Nuty bazy: Paczula
Jo Malone
Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe

Scarlet Beetroot

Kompozycja pełna koloru, tak jak szkarłatny burak pięknie wyróżniający się w warzywnym  ogródku. Nuty buraka, wyrazistej czarnej porzeczki i odrobina paczuli tworzą przepyszny owocowy zapach.

  • Nuta głowy: Czarna porzeczka
  • Nuta serca: Burak
  • Nuta bazy: Paczul
Ja Malone
Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe

Carrot Blossom

Życie jest słodkie, tak jak wyjątkowy bukiet zebranych z grządki kwiatów marchwi. Nuty  delikatnie słodkiej marchwi, kwiatu pomarańczy i białego piżma tworzą świeży kwiatowy zapach.

  • Nuta głowy: Koper włoski
  • Nuta serca: Kwiaty marchwi
  • Nuta bazy: Paczula
Jo Malone
Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe

Według nas fakt, że ludzie mogą uprawiać swoją własną marchew i zioła w środku miasta takiego  jak Londyn, jest po prostu wspaniały. Potwierdza się to, że każdy pragnie obcować z naturą,  gdziekolwiek jest to tylko możliwe. Kolekcja ta opowiada o tym, co w pełni naturalne, co można  uprawiać we własnym ogrodzie i co daje nam świeżą perspektywę”. – Céline Roux, Global Head of Fragrance

W ramach kolekcji oferowane są także produkty do kąpieli i pielęgnacji ciała oraz dla domu,  wraz z premierą mydła w płynie Tomato Leaf.

Formuła nowego mydła w płynie zawiera naturalnie pozyskiwaną glicerynę i olejek z nasion  meadowfoam, aby idealnie oczyszczać skórę. Te bazujące na zapachu pomidora kompozycje wnoszą do wnętrz atmosferę ogrodu wraz ze swoimi pełnymi życia, zielonymi nutami/

Jo Malone
Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe
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