Gdy perfumy krzyczą wakacje na wsi. Wyprawa na warzywną grządkę z Jo Malone London

Kiedy mowa o letnich zapachach, zazwyczaj myślimy o cytrusach, kwiatach czy morskiej bryzie. Tymczasem coraz większą popularność zdobywają perfumy inspirowane… warzywami! To nie żart – nuty takie jak świeży ogórek, zielony groszek, marchew, a nawet pomidor, stają się intrygującym elementem letnich kompozycji. Te nietypowe składniki dodają zapachom świeżości, lekkości i oryginalności, idealnie wpisując się w trend "czystych" i naturalnych aromatów. Perfumy z nutami warzywnymi są często subtelne, orzeźwiające i dalekie od ciężkich, duszących woni, co czyni je doskonałym wyborem na upalne dni, kiedy chcemy pachnieć intrygująco, ale nie przytłaczająco.

Velvety Butternut

Ścieżka prowadząca w głąb warzywnego ogrodu jest równie gładka, jak radośnie zerwana z grządki aksamitna dynia piżmowa.Nuty gładkiej dyni piżmowej, ciepłej fasoli tonka i paczuli tworzą drzewny zapach gourmand (smakowity).

Nuta głowy: Imbir

Nuta serca: Dynia piżmowa

Nuty bazy: Paczula

Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe

Scarlet Beetroot

Kompozycja pełna koloru, tak jak szkarłatny burak pięknie wyróżniający się w warzywnym ogródku. Nuty buraka, wyrazistej czarnej porzeczki i odrobina paczuli tworzą przepyszny owocowy zapach.

Nuta głowy: Czarna porzeczka

Nuta serca: Burak

Nuta bazy: Paczul

Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe

Carrot Blossom

Życie jest słodkie, tak jak wyjątkowy bukiet zebranych z grządki kwiatów marchwi. Nuty delikatnie słodkiej marchwi, kwiatu pomarańczy i białego piżma tworzą świeży kwiatowy zapach.

Nuta głowy: Koper włoski

Nuta serca: Kwiaty marchwi

Nuta bazy: Paczula

Autor: Jo Malone/ Materiały prasowe

Według nas fakt, że ludzie mogą uprawiać swoją własną marchew i zioła w środku miasta takiego jak Londyn, jest po prostu wspaniały. Potwierdza się to, że każdy pragnie obcować z naturą, gdziekolwiek jest to tylko możliwe. Kolekcja ta opowiada o tym, co w pełni naturalne, co można uprawiać we własnym ogrodzie i co daje nam świeżą perspektywę”. – Céline Roux, Global Head of Fragrance

W ramach kolekcji oferowane są także produkty do kąpieli i pielęgnacji ciała oraz dla domu, wraz z premierą mydła w płynie Tomato Leaf.

Formuła nowego mydła w płynie zawiera naturalnie pozyskiwaną glicerynę i olejek z nasion meadowfoam, aby idealnie oczyszczać skórę. Te bazujące na zapachu pomidora kompozycje wnoszą do wnętrz atmosferę ogrodu wraz ze swoimi pełnymi życia, zielonymi nutami/