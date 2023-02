Genialna bluzka damska w promocji Pepco. Pachnie wiosną. Sprawdzi się w każdej wiosennej stylizacji i kosztuje tylko 25 zł

Promocje Pepco na wiosnę 2023. Uniwersalna i modna koszulka damska za 25 zł

Klasyczna koszulka to zdecydowanie jeden z elementów szafy kapsułowej. Jest to taki element garderoby, który zawsze się sprawdzi i zawsze będzie pasować do dziennych stylizacji. W najnowszej ofercie Pepco pojawiły się już moden ubrania na wiosnę. To dobry czas, by wybrać się na zakupy i zaopatrzyć się w modne ubrania na nadchodzące miesiące. Hitem promocji Pepco może okazać się właśnie uniwersalna, klasyczna bluzka damska. Teraz kosztuje ona jedyne 25 zł. Wykonana jest w 100 proc. z bawełny dzięki czemu nasza skora będzie mogła w niej swobodnie oddychać i nie będzie się nadmiernie pocić. Koszulka damska z promocji Pepco posiada luźny fason co sprawia, że sprawdzi się na każdej sylwetce. Modne poprzeczne pasy w czerwonym kolorze przywodzą na myśl marynarski styl. Doskonale będzie ona pasować do ciemnych spodni oraz casualowej marynarki w granatowym kolorze. Delikatnie zdobienie w postaci złotych guzików na ramionach sprawia, że bluzka damska z promocji Pepco będzie się wyróżniać i przyciągać spojrzenia.

Zobacz także: To najpiękniejsze perfumy z Rossmann dla kobiet po 50-tce. Kosztują mniej niż 100 zł, a pachną luksusem

i Autor: Materiały prasowe Bluzka damska z Pepco

Sonda Co najczęściej kupujesz w Pepco? Ubrania dla siebie i rodziny Akcesoria domowe do kuchni czy łazienki Zabawki dla dzieci Nie kupuje w Pepco