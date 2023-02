To najpiękniejsze perfumy z Rossmann dla kobiet po 50-tce. Kosztują mniej niż 100 zł, a pachą luksusem

Perfumy z Rossmann idealne dla kobiet po 50-tce

Każda kobieta ma swój ulubiony zapach. taki, który przywołuje miłe wspomnienia, pasuje do jej temperamentu i stylu ubierania się. Jedna z nas wola zapachy lekkie, świeże, inne - cięższe z ogonem. Ze względu na ceny luksusowych perfum, często decydujemy się na ich tańsze zamienniki, czyli na przykład wody perfumowane o nucie zbliżonej do oryginału. Tanie perfumy można kupić w wielu sieciówkach czy drogeriach. W ostatnim czasie furorę wśród kobiet po 50-tce robią perfumy z Rossmanna, które kosztują mniej niż 100 złotych. Panie poszukują pięknych zapachów w przystępnej cenie. Blogerka Agnieszka Adamowicz, która prowadzi konto o tematyce beauty na Instagramie, wyłoniła sześć najpopularniejszych i najładniejszych perfum z Rossmann do 100 złotych.

Piękne perfumy z Rossmann do 100 zł

- Dziś przegląd interesujących zapachów z Rossmanna do 100 zł - napisała w poście. Autorka konta @przystanekurodapl zaprezentowała w zestawieniu również tanie zamienniki drogich perfum. - Tom Tailor For Her to woda toaletowa porównywana do Nomade Chloé, a s.Oliver do klasycznego zapachu Chloé - podkreśliła. W zestawieniu znalazły się perfumy z Rossmann idealne dla kobiet po 50-tce, czyli:

Tom Tailor For Her,

S.Oliver For Her,

Joanna Krupa Follow the body,

Elizabeth Arden 5th Avenue,

C-Thru,

Adidas.