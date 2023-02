Bogaty krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmann. Działa niczym botoks, a kosztuje jedyne 12 zł. "Prawie nie mam zmarszczek pomimo 70 lat"

Krem do twarzy dla kobiet po 50-tce to hit w promocji Rossmann

Najlepszy krem do twarzy dla kobiet po 50-tce to taki, który dobrze nawilży skórę, odżywi ją i ujędrni, a do tego zredukuje widoczne zmarszczki. Choć istnieje wiele typów skóry i mają one różne potrzeby, to te cztery są uniwersalne dla każdej cery dojrzałej. Jeden z ulubionych kremów do twarzy dla kobiet po 50-tce znalazł się właśnie w promocji Rossmann. Ta wiadomość na pewno ucieszy jego użytkowniczki, gdyż kosztuje teraz 12 złotych. Krem Ziaja Jaśmin 50+ jest dostępny w dwóch wariantach: na dzień i na noc. Ma konsystencję emulsji przeciw zmarszczkom, która doskonale ujędrnia skórę, zapobiegając jej wiotczeniu. Zmarszczki stają się mniej widoczne, skóra zyskuje zdrowego blasku, a jej koloryt wyrównany. Krem Ziaja z promocji Rossmann dogłębnie nawilża i odżywia cerę.

Krem z Rossmann to ulubieniec kobiet dojrzałych

Kobiety cenią sobie krem do twarzy Ziaja Jaśmin 50+ nie tylko za jego niską cenę, ale przede wszystkim za jego skuteczność. W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych ocen tego kosmetyku. Kobiety nie kryją swojego zachwytu, a niektóre z nich stosują ten krem od wielu lat. - Stosuję go od lat. Jest idealny dla mojej tłustej cery, szybko się wchłania, a co najważniejsze prawie nie mam zmarszczek pomimo 70 lat. Dobra jakość przy niewysokiej cenie - pisze jedna z internautek. - Skuteczny i wydajny przy niewysokiej cenie. Używam go systematycznie od kilku lat i jestem bardzo zadowolona - żadnych widocznych zmarszczek. Poza tym krem ten nie pozostawia filmu na skórze twarzy, doskonale się wchłania - dodaje inna.

i Autor: Rossmann Krem na dzień Ziaja w promocji Rossmann za 12 zł

i Autor: Rossmann Krem na noc Ziaja w promocji Rossmann za 12 zł