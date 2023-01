Sposoby na zmarszczki. Jak powinna wyglądać pielęgnacja przeciwstarzeniowa?

Kluczem do pięknego wyglądu skóry jest odpowiednia pielęgnacja. Może się zdarzyć, że nie naprawi ona wszystkich problemów i czasem potrzebna jest wizyta u dermatologa, jednak nawet wtedy może ona znacząco wspomóc kurację zleconą przez lekarza. Prawidłowa pielęgnacja to kilka podstawowych kroków, które powinniśmy wykonywać rano i wieczorem. Codzienne rytuały nie tylko pomogą naszej skórze, ale mogą stanowić także rewelacyjny moment odprężenie i czas tylko dla nas.

Nadmiar martwych komórek naskórka oraz sebum znacznie utrudniają samoregenerację skóry. NMF (Natural Moisturizing Factor) oraz lipidy namnażają się w nieprawidłowy sposób lub zbyt późno, przez co skóra nie radzi sobie z przesuszeniami i podrażnieniami – wyjaśnia Wioletta Kaniewska,mgr farmacji i kosmetolog, ekspertka marki Samarité. Dlatego do jesiennej pielęgnacji warto wprowadzić kosmetyki o działaniu mikrozłuszczającym, takie jak Divine Elixir od marki Samarité. To rodzaj złuszczania niewidoczny gołym okiem, ale dający po kilku dniach efekt wyraźnie wygładzonej i mniej przesuszonej cery, ze zwężonymi ujściami gruczołów łojowych. Elixir zadziała nawilżająco, mikrozłuszczająco, antybakteryjnie, kojąco i seboregulująco. Na kosmetyk można aplikować maści dermatologiczne np. do walki z trądzikiem, a na nie nawilżający balm.

Szukając nowego kosmetyku, który uzupełni lub poprawi efektywność dotychczasowej pielęgnacji, warto zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebuje nasza skóra. Najczęściej chcemy produkty o działaniu przeciwstarzeniowym, przeciwzmarszczkowym i niwelującym przebarwienia, które jednocześnie przywracają cerze blask, poprawiają nawodnienie i sprawiają, że skóra jest gładka i elastyczna. Trudno bowiem zdecydować, która z tych potrzeb jest najważniejsza tak, aby to do niej dobrać odpowiednie serum. Dzięki Samarité Divine Secret Serum już nie trzeba wybierać! Jak tłumaczy ekspert Samarité, mgr farmacji kosmetolog Wioletta Kaniewska: „Divine Secret Serum to tak naprawdę serum 3 w 1 – serum peptydowe o działaniu przeciwstarzeniowym, serum z witaminą C o działaniu rozjaśniającym i serum z kwasami hialuronowymi o działaniu nawilżającym. To de facto trzy kosmetyki w jednej buteleczce”.

Serum z peptydami – dla kontroli wieku skóry

Divine Secret Serum zawiera aż 9 peptydów, z których każdy wypływa na inny proces regeneracji skóry. Z jednej strony wbudowują się one w uszkodzone z wiekiem struktury kolagenu i elastyny oraz przeciwdziałają wiotczeniu skóry, a z drugiej strony dają sygnał do pracy komórek, by skóra nie spowalniała swojej naturalnej regeneracji. Serum wyraźnie spłyca głębokość zmarszczek, i w przeciwieństwie do innych preparatów peptydowych, nie daje uczucia ściągnięcia, a wręcz przeciwnie – przywraca komfort nawilżenia i uelastycznia odwodniony naskórek.

Serum z witaminą C – dla efektu rozjaśnienia

„Zawarta w Divine Secret Serum witamina C w formie Tetra jest królową wśród wszystkich postaci witamin C. Jest najdroższa i najefektywniejsza, przy czym nie podrażnia nawet skóry wrażliwej i naczynkowej” – tłumaczy Wioletta Kaniewska. Dzięki temu serum Samarité rozjaśnia już istniejące przebarwienia oraz zapobiega powstawaniu nowych plam. Ponadto zawarte w nim fermenty drożdżowe i wyciągi roślinne z dnia na dzień przywracają skórze zdrowy koloryt i silnie ją wygładzają.

Serum z kwasami hialuronowymi – dla głębokiego nawilżenia

Divine Secret Serum zawiera aż 3 kwasy hialuronowe, z których każdy ma inną wielkość cząsteczki i działa na różnej głębokości. „Kwas hialuronowy zbudowany z dużych cząsteczek wygładza powierzchnię skóry, przywracając jej gładkość. Większe cząsteczki wypełniają zagięcia w zmarszczkach optycznie je spłycając. Najmniejsze cząsteczki kwasu hialuronowego wnikają głęboko w naskórek i zatrzymują w nim wodę, dzięki czemu skóra staje się elastyczna i sprężysta” – wyjaśnia ekspert Samarité. Dobrze nawilżona skóra lepiej radzi sobie ze stanami zapalnymi oraz szybciej naprawia uszkodzenia, Divine Secret Serum to kosmetyk idealny zarówno dla osób ze skórą młodą, jak i dojrzałą.

