Jędrna, wygładzona i pełna blasku skóra! Postaw na algi w codziennej pielęgnacji twarzy!

Zbawiennie działanie alg na wygląd i kondycję naszej skóry to przede wszystkim zasługa zawartych w nich składników aktywnych. Algi obfitują w witaminy: prowitaminę A, witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy, witaminę C, E, PP i K, a także w niezbędne dla naszego organizmu makro- i mikroelementy: cynk, fosfor, magnez, miedź, mangan, potas, wapń, żelazo, siarkę, flour czy jod. Znajdziemy w nich także: aminokwasy, polisacharydy, w tym kwas hialuronowy oraz nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT).

Zobacz także: Jak powinny ubierać się kobiety z niebieskimi oczami? To dla nich najpiękniejszy kolor ubrań, który zwali innych z nóg. Podkreśli tęczówkę i urodę

Skuteczność działania alg w pielęgnacji wynika również z ich wyjątkowej budowy komórkowej, dzięki której zawarte w nich dobroczynne substancje z łatwością przenikają przez warstwę lipidową naskórka i docierają bezpośrednio do skóry właściwej.

Dlaczego algi działają odmładzająco na skórę?

Dzięki kosmetykom z algom skóra odzyskuje naturalną witalność, staje się bardziej jędrna i elastyczna, znikają opuchlizna i cienie pod oczami, a zmarszczki ulegają spłyceniu. W czym tkwi odmładzający sekret alg?

Algi zatrzymują wodę w naskórku, wpływając na poprawę nawilżenia,

Algi działają antyoksydacyjnie, opóźniając procesy starzenia się skóry.

Algi wpływają stymulująco na produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając jędrność i elastyczność skóry.

Algi odbudowują warstwę lipidową naskórka, dzięki czemu wzmacniają barierę ochronną skóry.

Algi stymulują regenerację naskórka i przyspieszają gojenie się ran,

Algi łagodzą i koją podrażnienia.

Promienny wygląd skóry to również zasługa detoksykujących właściwości alg i ich wpływu na mikrokrążenie oraz wzmocnienie i uszczelnienie naczyń włosowatych.

Algi w formułach kosmetycznych

W składach kosmetyków przeciwzmarszczkowych najczęściej wykorzystuje się 2 gatunki alg: spirulinę i chlorellę. Jednak na szczególną uwagę zasługuje także mniej znana endemiczna, niebiesko-zielona alga LANABLUE ™– uznana za alternatywę dla retinolu. Jej działanie stymuluje skórę do odnowy, wpływa na zwiększenie produkcji kolagenu, wygładzenie i zagęszczenie skóry, a także wzmacnia płaszcz ochronny naskórka.

Tę wyjątkową algę znajdziesz w składzie linii kosmetyków polskiej marki SHECARE. Total Revital Solution to 9 wegańskich kosmetyków przeznaczonych do kompleksowej pielęgnacji skóry twarzy wymagającej wsparcia w walce z pierwszymi oznakami starzenia. Poza algami LANABLUE ™ w formułach z tej serii kryją się: amino-complex o działaniu rewitalizującym i odświeżającym na naskórek, wyspecjalizowany peptyd - o silnym działaniu wygładzającym i spłycającym zmarszczki, ficyna – mikrozłuszczający enzym z figi o działaniu rewitalizującym, a także kombuchę, skwalan, pre- i probiotyki. W skład serii wchodzą produkty na dzień, które idealnie sprawdzą się pod makijaż i bogatsze formuły do stosowania na noc. Serię uzupełniają kosmetyki do demakijażu, oczyszczania i tonizowania cery. Linię Total Revital Solution SHECARE znajdziesz w sieci Hebe i na www.hebe.pl

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

i Autor: Materiały prasowe SHECARE