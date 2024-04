Genialne nowości od kochanej marki makijażowej. Będzie się działo

Pillow Talk od Charlotte Tilbury to nie tylko szminka, ale światowe zjawisko. Mało co w świecie beauty jest w stanie wywołać takie poruszenie. W Pillow Talk zakochały się największe gwiazdy. Do używania tej szminki przyznały się między innymi Penelope Cruz, Nicole Kidman oraz Bella Hadid. To idealny odcień, który pasuje praktycznie do każdego typu urody.

Charlotte Tilbury doskonale wie, że świat pokochał jej "pillow talk". Dzisiaj to nie tylko sama szminka ale również róż do policzków, tusz do rzęs i hitowa konturówka. Teraz marka uzupełnia swoją "pillow talk" kolekcję o kolejne produkty.

Podkreśl swoje piękno z nowym odcieniem nawilżającej formuły szminki k.I.S.S.I.N.G Charlotte – Pillow Talk

Co czyni to magią?

płynnie przesuwa się po ustach!

pigmenty rozprowadzające światło tworzą wielowymiarowe wykończenie, pozwalając usta wyglądać pełnie i świetlnie!

olejek crambe zamyka wilgoć, utrzymując usta miękkie i jasne!

antyoksydacyjny ekstrakt z drzewa szminki zmiękcza i kondycjonuje usta!

mieszanka wosku dodaje struktury pociskowi, ułatwiając aplikację!

2 nowe odcienie z limitowanej edycji! Rozświetlacz multi-glow Pillow Talk

Odkryj na nowym limitowaną edycję Pillow Talk rozświetlacz multiglow w 2 piękniejszych odcieniach!

dostępne w 2 odcieniach – dream light dla wymarzonej otoczenia, ciepły różowy blask dla cieplejszych ceramik oraz romance light dla nude-różowego blasku dla chłodniejszej cery!

używaj na 4 sposoby – nakładaj przez kości policzkowe, dla światła, pod brwi i w wewnętrznym kącie oczu, dla efektu rozświetlonego, oka. I nakładaj na łuk kupidyna, aby uwzględnić usta!

dzięki jedwabistej mice przesuwa się w ciągu kilku sekund, zapewniając miękkie i gładkie wykończenie!

odbija każde światło, dla świetlnej cery!

lśniące perłowe pigmenty zapewniające długotrwały połysk bez brokatu!

zapewniony wygładzającymi polimerami i bogatymi zmiękczającymi olejkami dla miękkiego wykończenia!

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

