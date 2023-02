Genialne pomysły na prezent na walentynki 2023 dla niej i dla niego. Wspólne chwile i korzyści dla skóry

Każda miłośniczka pielęgnacji zna szczoteczki FOREO. To absolutny game changer w pielęgnacji. FOREO LUNA™ 4 to jeszcze bardziej miękkie silikonowe włoski z głębokimi i delikatnymi trybami oczyszczania i aż z pięcioma różnymi masażami, które pobudzają krążenie, a także poprawiają naturalną produkcję kolagenu. Miękki, ultrahigieniczny silikon w połączeniu z 16 regulowanymi poziomami intensywności pulsacji T-Sonic™ nie podrażnia skóry podczas jej mycia. Dodatkowo LUNA™ 4 posiada zaprogramowane aż trzy tryby oczyszczania: delikatny, standardowy i głęboki. W zaledwie 1 minutę pozbędziesz się zanieczyszczeń i nadmiaru sebum zgromadzonego na twarzy. Po oczyszczaniu możesz wykonać dowolny masaż ujędrniający o częstotliwości zapewniającej świeży i gładki wygląd skóry twarzy. Dostosowana do skóry normalnej, LUNA™ 4 posiada 2 typy wypustek dla odpowiedniego oczyszczenia wszystkich obszarów twarzy.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Szczoteczka soniczna LUNA™ 4 Plus za pomocą pulsacji T-Sonic™ usuwa ze skóry nawet do 99% wszelkich zanieczyszczeń, sebum i obumarłego naskórka. Czerwone światło LED przyjemnie rozgrzewa skórę podczas oczyszczania, a jednocześnie stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Technologia mikroprądów pomaga następnie ujędrnić i napiąć skórę, konturując twarz i wygładzając drobne zmarszczki i bruzdy. Rezultatem jest wyraźnie odmłodzona i promienna skóra.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

FOREO ma także niespodziankę dla panów. LUNATM 4 MEN wykorzystuje impulsy T-SonicTM i aksamitnie miękkie wypustki silikonowe do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że przyrząd usuwa 99% brudu, tłuszczu i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczny, niż szczotki z włosiem nylonowym. Tryb czyszczenia łagodny, zwykły i głęboki – do różnych obszarów twarzy i szyi. 16 poziomów intensywności pulsacji T-SonicTM. 100% użytkowników zgłasza, że po użyciu LUNATM skóra jest lepsza niż po myciu ręcznym.

i Autor: Materiały prasowe FOREO