Genialny krem dla kobiet po 50-tce. Sprawia, że skóra wygładza się na Twoich oczach. Zmarszczki skutecznie zmniejszona, a cera napięta jak u nastolatki

Hitowe kosmetyki na lato, które warto znać

Polska marka BasicLab przygotowała coś, czego się nikt nie spodziewał. Ich gorącą nowością zostały kosmetyki dla mężczyzn. To bazowa kolekcja pielęgnacyjna, która może przekonać panów do większej dbałości o swoją skórę. To proste składy, które w pełni spełnią oczekiwania mężczyzn. W skład linii wchodzi między innymi żel do mycia twarzy, krem SPF oraz krem pod oczy.

Marka Ziaja zaskakuje nas rewelacyjnymi kremami przeciwzmarszczkowymi. To propozycje, które sprawdzą się każdej skórze dojrzałej, wygładzają bruzdy i napinają cerę. Zobacz nasze wideo żeby przekonać się o jakie konkretnie kremu chodzi.

Również marka Nivea stawia na działanie antystarzeniowe. Nowe, dwa innowacyjne i profesjonalne serum NIVEA Cellular, działają niezależnie od typu oraz problemu skóry, aby dać jej zastrzyk dodatkowego nawilżenia i efektu antiaging. Nowości zawierają połączenie aktywnego składnika – kwasu hialuronowego lub fitoretinolu - z 9% kompleksem pielęgnacyjnym. Innowacją, jaką udało się osiągnąć naukowcom z R&D Beiersdorf, jest połączenie w serum skoncentrowanych składników aktywnych, z wyjątkową formułą pielęgnującą, która nie obciąża produktu.

To jednak nie koniec naszego przecizmarszczkowego maratonu. Marka UZDROWISKO poleca ujędrniający krem na dzień i na noc dla kobiet 50+. To specjalnie wyselekcjonowanie składniki aktywne wśród, których znajdziesz między innymi naturalną peonię, 4 różne kwasy hialuronowe oraz kompleks retinal. Kolekcję to uzupełnia także serum, które regularnie stosowane zapobiega powstawaniu zmarszczek.

Marka PIXI postawiała na innowacje. Capsule Care to wyjątkowe serum zamknięte w biodegradowalnych kapsułkach. Dostępna jest wersja z witaminą C oraz retinolem. To rewelacyjna opcja dla osób, które nigdy nie widzą, jak ilość produkty będzie potrzebna do zaaplikowania j=ej na twarzy. Wersja z witaminą C rozjaśnia skórę i dodaje jej blasku, a ta z retinolem wygładza zmarszczki i zapobiega utracie jędrności.

W makijażu polecamy produkty, które upolujesz w Super-Pharm. To między innymi podkład Lush Satin od Paese. Działa ona jak druga skóra, dodaje blasku i efektu wypoczęcia. Puder Puffcloud od Paese to jedne z hitów marki. Idealnie wygładza strefę pod oczami, nie obciążając jej. Jego również znajdziesz w Super-Pharm. W ofercie online Super-Pharm znajdziesz także dwie nowości od marki Affect. Dream Cream to bronzer i róż w kremie, które idealnie sprawdzą się do kremowego konturowania.