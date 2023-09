Genialny puder, który sprawi, że Twoja skóra będzie wygładzona. Topowy hit na jesień

"Jabłuszkowy" żel pod prysznic od marki Baśka to rewelacyjny sposób na przedłużenie lata. Łączy on w sobie moc ekstraktów owocowych i witamin, dając w efekcie wyjątkowo relaksujący element codziennej pielęgnacji ciała. To zdecydowanie nowy poziom kąpieli.

Marka BasicLab rozpoczęła sezon na retinoidy. Tym razem w pielęgnacji ciała. Specjalistyczny balsam korygujący z 0,2% stabilnego retinalu to wysoce skuteczny produkt przeznaczony do pielęgnacji ciała na noc. Stymulując skórę do odnowy, zapewnia szeroki zakres działania: redukuje niedoskonałości, przebarwienia oraz świeże rozstępy. Poprawia gęstość skóry, skutkując jej ujędrnieniem oraz wyrównaniem struktury. Skoncentrowana dawka składników aktywnych stanowi terapię korygującą na całe ciało, w tym: dekolt, ramiona, plecy, brzuch, nogi, pośladki oraz okolice bikini.

Zobacz także: Polski kosmetyk, o który się "zabijają" na świecie. U nas jest tani jak barszcz, a działa cudownie. Kosztuje 13 zł, a wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę niczym luksusowe kosmetyki

Nadchodząca jesień to dobry czas na kremy. Oto nasze sprawdzone hity:

Nivea Q10 Power przeciwzmarszczkowy nawilżający krem na dzień - idealnie uelastycznia i ujędrnia skórę. Zapewnia jej nawilżenie oraz sprawia, że stają się ukojona i odżywiona.

przeciwzmarszczkowy nawilżający krem na dzień - idealnie uelastycznia i ujędrnia skórę. Zapewnia jej nawilżenie oraz sprawia, że stają się ukojona i odżywiona. Snailmed - krem ze śluzem ślimaka do twarzy na dzień i na noc - Sekretem jego skuteczności jest kwas hialuronowy, formuła bogata w naturalne składniki aktywne oraz skoncentrowany, naturalny, czysty śluz ślimaka, który stanowi aż 40,07% składu kremu. Bestseller marki Snailmed teraz dostępny w Super-Pharm.

- krem ze śluzem ślimaka do twarzy na dzień i na noc - Sekretem jego skuteczności jest kwas hialuronowy, formuła bogata w naturalne składniki aktywne oraz skoncentrowany, naturalny, czysty śluz ślimaka, który stanowi aż 40,07% składu kremu. Bestseller marki Snailmed teraz dostępny w Super-Pharm. Divine Cream od Samarite - Idealnie poprawia kondycję skóry i ją odmładza: dogłębnie i długotrwale nawilża przez 48h, aktywnie odbudowuje i zagęszcza skórę, redukuje zmarszczki, wypełniając je od środka, liftinguje i ujędrnia.

W makijażu polecamy dwie paletki cieni do powiek od marki Avon. To użytkowe propozycje, dzięki którym wykonasz klasyczne makijaże. Sand Storm oraz All Nudes to kompaktowe paletki cieni do powiek o najwyższej jakości.

Ich olejki do ciała pokochali wszyscy, ale jak się okazuje w makijażu też są rewelacyjni. Marka NUXE prezentuje Eclat, Prodigieux Compact. To wielofunkcyjny puder brązujący do twarzy i ciała. Jest delikatny dla naskórka, nie zatyka porów i nie pozostawia nieestetycznych plam. Bardzo lekko i równomiernie się rozprowadza.