Genialny trik na za ciasne spodnie. Dzięki temu będą pasowały idealnie. Bez igły i nici poszerzysz spodnie nawet o jeden rozmiar.

Genialny sposób z TikToka na za ciasne spodnie. Potrzebujesz tylko gumki do włosów

Kiedy ulubione jeansy robią się za małe to często kobiety wpadają w złość. Nikt nie lubi żegnać się z ukochanymi ubraniami, a w dodatku gdy widzimy, że przybrało nam się kilka dodatkowych kilogramów to już w ogóle tragedia. Wiele kobiet stosuje również taktykę kupowania ubrań w za małym rozmiarze z nadzieją, że w końcu schudną, lub po prostu bo były one w promocji. Nie musimy chyba przypominać, że takie zakupy nie są zbyt rozsądne, jednak, co zrobić, gdy mamy za małe spodnie i nadal chcemy je ubrać? Okazuje się, że są na to sposoby. Na TikToku znajdziemy wiele sprytnych trików na za małe spodnie. Szczególnie jeden jest banalnie prosty i nie zauważalny dla innych.

Za małe spodnie - co zrobić?

Przede wszystkim potrzebujesz gumki do włosów, może by także recepturka ale powinna być ona bardzo wytrzymała.

Zaczepiasz gumkę na guzik od spodni.

Przeplatasz gumkę przez dziurkę od guzika i ponownie zaplatasz ją na guzik.

