Gigantyczna promocja w Lidlu. Ponadczasowe spodnie za grosze

Zakupy, kawa z przyjaciółką, wiosenny spacer, wieczorna impreza… Propozycji jest wiele, ale idealnym wyborem na stylizację do każdej z tych okazji są jeansy! Klasyka nigdy nie wychodzi z mody, dlatego już od czwartku, 4 kwietnia, w sklepach Lidl Polska będzie można kupić jeansy damskie z wysokim stanem marki Esmara w supercenie 40 zł/szt. Te uniwersalne spodnie, charakteryzujące się prostymi nogawkami, doskonale komponują się zarówno z elegancką koszulą i marynarką, jak i w bardziej swobodnym wydaniu, zestawione z wygodnym swetrem lub białym t-shirtem. Dla fanek regularnego stanu, Lidl Polska proponuje jeansy push-up Esmara również w cenie 40 zł/szt., które nie tylko podkreślą sylwetkę, ale zapewnią komfort noszenia, dzięki wysokiej zawartości bawełny. Natomiast dla kobiet, które preferują odstępstwo od konwencjonalnych zasad, sieć sklepów oferuje jeansy z wysokim stanem i szerokimi nogawkami (40 zł/szt.). Ten model daje nieograniczone możliwości stylizacyjne – świetnie wyglądają zarówno z botkami czy butami sportowymi, jak i z eleganckimi sandałami na obcasie.

Więcej propozycji jeansów od marki Esmara, o różnych fasonach i kolorach, klientki mogą znaleźć na stronie internetowej Lidl Polska. Obecnie, szczególnie popularne są jeansy damskie w stylu mom fit, wykonane z wysokiej jakości bawełny – i właśnie takie można dostać w sklepie online z atrakcyjnym rabatem 50%, w cenie 37,45 zł[1]/szt. Dla osób preferujących bardziej dopasowane kroje, proponowane są również jeansy o fasonie super skinny fit (79,90 zł/szt.), które doskonale podkreślają sylwetkę. A może warto zainspirować się modą lat 90.? Jeansy damskie flared fit (64,90 zł/szt.) to idealny wybór dla tych, którzy pragną odświeżyć klimat przeszłości w swoich stylizacjach. Ich charakterystyczna cecha to dopasowana góra i szerokie nogawki, co sprawia, że są one nie tylko wygodne, ale także nadają wyjątkowy charakter każdej kreacji. To także hit bieżącego sezonu modowego!Zajrzyj

i Autor: Materiały prasowe Lidl

