i Autor: Marek Kudelski/Super Express

Promocje w Biedronce

Gigantyczne promocje w Biedronce na niedzielę handlową, 27 sierpnia. Aż 4 produkty dostaniesz za darmo! Trzeba się spieszyć

Niedziela, 27 sierpnia to jedna z zaledwie kilku niedziel handlowych w tym roku. To przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego będzie można wybrać się na zakupy last minute i skompletować ostatnie potrzebne rzeczy do wyprawki szkolnej. W promocji Biedronki na wszystkich rodziców i uczniów czeka wielka niespodzianka. Tylko teraz aż 4 produkty do szkoły dostaniesz całkowicie gratis. Jak skorzystać z promocji Biedronki?