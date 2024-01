Gigantyczne promocje w Biedronce. Odświeżający, dopasowujący się podkład za 10 zł. Idealny dla kobiet po 50-tce. Maskuje zmarszczki i dodaje skórze blasku

Wielkie okazje w gazetce promocyjnej Biedronki. Podkład do skóry dojrzałej za 10 zł

Coraz częściej na półkach w marketach oraz dyskontach można znaleźć markowe kosmetyki w atrakcyjnych cenach. Tak jest i tym razem. Najnowsze promocje Biedronki to prawdziwa gratka dla miłośników pielęgnacji oraz makijażu. Tylko w sklepach sieci Biedronka znajdziesz krem na twarzy na przebarwienia od polskiej marki Eveline Cosmetics w cenie 11,99 zł (cena obowiązuje przy zakupie 2 opakowań) oraz produkty do mycia twarzy od marki tołpa w cenie 9,99 zł (cena obowiązuje przy zakupie 2 opakowań). Hitem najnowszych promocji Biedronki może okazać się jednak podkład marki Be-Beauty. Kupując dwa wybrane podkłady Be-Beauty za jeden zapłacimy 9,99 zł. To atrakcyjna promocja dla osób, które poszukują lekkiego i promiennego fluidu. Te od marki Be-Beauty na skórze wyglądają naturalnie i dopasowują się do odcieniu cery. Nie podkreślają zmarszczek i dodają skórze nawilżenia. Cera jest idealnie wygładzona, a wszelkie niedoskonałości zakryte. To rewelacyjne fluidy do dziennego makijażu.

i Autor: Materiały prasowe Biedronka promocje

