Gigantyczne promocje w Rossmannie! Ratunkowy krem na zimę za jedyne 6 zł. Dzięki niemu Twoja skóra będzie miękka i jedwabista niczym najcenniejsza tkanina

Olbrzymie promocje w Rossmannie. Bestsellerowy krem do twarzy za mniej niż 6 zł

Noworoczne promocje w Rossmannie zaskakują. Miłośnicy pielęgnacji znajdą genialnie kosmetyki w bardzo atrakcyjnych cenach. Przeceniono zarówno produkty przeciwstarzeniowe, do pielęgnacji dzieci oraz kremy nawilżające. W tej ostatniej kategorii znajdziesz prawdziwy hit. Tylko teraz, w promocji Rossmanna dostępny jest krem ratunkowy do twarzy na zimę. VOLLARE COSMETICS Yummy Avo. Jego obecna cena to jedyne 5,59 zł. To prawdziwy ratunek dla przesuszonej i podrażnionej przez mrozy skóry. Naturalne ekstrakty nawilżają oraz odżywiają cerę. Już po kilku użyciach staje się ona wyraźnie miększa oraz bardziej jedwabista. Krem VOLLARE COSMETICS Yummy Avo z promocji Rossmanna nadaje się zarówno do stosowania na dzień, jak i na noc. Rano przygotuje Twoją cerę na nowe wyzwania, a wieczorem pomoże jej się zregenerować po dniu pełnym aktywności. Zawarte w składzie ekstrakty z kiwi sprawiają, że stosowanie tego kremu jest przyjemne, a jego zapach wyczuwalny. To rewelacyjne krem-ratunek dla podrażnionej i przesuszonej skóry. Nawilżenie jest natychmiastowe, a skóra gotowa na kolejne kroki pielęgnacyjne. Możesz stosować ten krem na pod makijaż.

Zobacz także: Olbrzymie noworoczne promocje w Sephorze! Jedne z najbardziej kultowych zapachów blisko 160 zł taniej. Perfumy, które otulają zmysły i są wyczuwalne przez wiele godzin

i Autor: Materiały prasowe Rossmann promocje

Sonda Śledzisz promocje w Rossmannie? Tak, regularnie Czasem coś sprawdzę Nie, nigdy