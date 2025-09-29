Glow na co dzień – świetlisty make-up w kilku krokach

Krok 1 - wyrównanie

Na początek sięgamy po Tint Buttermelt Glaze do twarzy, aby wyrównać koloryt i wygładzić skórę. Tint Buttermelt Glaze wtapia się w skórę jak masełko i nadaje jej miękki, naturalny blask – a Tobie gwarantuje olśniewający look! Formuła wzbogacona w masło shea, masło mango i niacynamid zapewnia intensywną pielęgnację. Produkt zapewnia, także ochronę SPF/FPS 30 przed szkodliwym promieniowaniem. Blask, pielęgnacja i ochrona - skóra rozświetlona niczym lukrowany pączek! Mniam!

Krok 2 - konturowanie

Bronzer z kolekcji Buttermelt to klucz do efektu skóry muśniętej słońcem. Jego kremowa konsystencja gładko rozprowadza się po twarzy, bez smug i plam, pozwalając na subtelne ocieplenie cery lub mocniejsze konturowanie. Efekt: naturalna, zdrowa opalenizna z możliwością stopniowania intensywności.

Krok 3 - róż

Róż do policzków to sekret świeżej, promiennej cery. Formuła inspirowana kremowym masełkiem topi się na skórze, nadając policzkom młodzieńczą energię i zdrowy rumieniec. Dostępny w kilku odcieniach – od subtelnych pasteli po intensywne tony – idealnie dopasowuje się do różnych karnacji. Efekt: policzki pełne życia, naturalny rumieniec, który utrzymuje się przez cały dzień. Wklep odrobinę na policzki, kierując ku górze, by nadać twarzy efekt świeżości.

Krok 4- rozświetlacz do twarzy

Rozświetlacz z kolekcji Buttermelt to kremowa tafla światła, która wtapia się w skórę, nadając jej zdrowy glow. Idealny do aplikacji na kości policzkowe, grzbiet nosa, łuk kupidyna czy kąciki oczu. Zawiera perłowe drobinki, które idealnie dopasowują się do różnych odcieni skóry, zapewniając jednolity blask. Rozprowadź delikatnie za pomocą małego pędzelka do twarzy na policzkach, łuku kupidyna, obojczykach i ramionach.

i Autor: NYX/ Materiały prasowe