Glow na lato! Błyszcz na wakacjach każdego dnia

Lato to czas beztroski i przyjemności, który niestety trwa dość krótko. Dlatego warto korzystać z każdej chwil i sprawić, że zapamiętamy ją jeszcze lepiej. To mogą nam zagwarantować kultowe suche olejki Huile Prodigieuse® NUXE, których urzekający zapach natychmiast przenosi nas w słoneczne regiony. Połączenie nut słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej oraz wanilii stało się już kultowe i jednocześnie nie do podrobienia! Dodatkowo kosmetyki te mają wyjątkowy skład, który wspaniale odżywia skórę, czyli połączenie siedmiu szlachetnych olejów roślinnych, w tym makadamia, kamelii czy tsubaki,. W tym roku kultowe produkty NUXE debiutują w nowych odsłonach. Możemy je mieć zawsze pod ręką, bo są już dostępne w formacie typu roll-on. Wystarczy przesunąć kulkę po skórze, by zaaplikować porcję kosmetyku i od razu poczuć zachwycający zapach oraz natychmiastowy efekt nawilżenia i odżywienia. Kompaktowe, mobilne – idealne na każdą okazję!

Doskonałym rozwiązaniem na lato są też wyjątkowe Rozświetlające olejki z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 30 i SPF 50. Dzięki nim możemy bezpiecznie korzystać ze słońca, a dodatkowo zapewnić skórze zmysłowy blask i odżywienie. W letniej pielęgnacji nie powinnyśmy zapominać także o włosach, dla których gorące miesiące to prawdziwa szkoła przetrwania. Wysokie temperatury przyspieszają utratę wilgoci wewnątrz pasm, przez co kosmyki szybciej się przesuszają, puszą i stają się trudne do ujarzmienia. Tu znów z pomocą przychodzi linia NUXE Hair Prodigieux® bogate w m.in. sfementowany olej z nasion kamelii japońskiej – ceniony od wieków przez gejsze za jego właściwości pielęgnujące włosy. Mgiełka ułatwiająca rozczesywanie oraz maska pomagają skutecznie zregenerować zniszczone kosmyki, dodają im blasku, a na dodatek otulają je zmysłowym zapachem. Dzięki kosmetykom NUXE każda pielęgnacja jest czystą przyjemnością. Ten blask pokocha każdy!

OLEJEK ROLL-ON

Kultowe Huile Prodigieuse® w nowej, mobilnej i praktycznej odsłonie jako roll-ony. Wspaniale pielęgnują i upiększają zarówno skórę, jak i włosy. W składzie mają 7 szlachetnych olejów roślinnych (makadamia, migdał, orzech laskowy, kamelia, ogórecznik, argan, tsubaki), 98% składników pochodzenia naturalnego, wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego. Dzięki formule suchego olejku nie pozostawiają tłustej warstwy na skórze i dają satynowe wykończenie. I oczywiście, zniewalająco pachną! Wersja „Or” zawiera naturalne perłowe drobinki, które nadają skórze złocisty blask. Łatwo się aplikują, niezależnie od kąta nachylenia, a dzięki niewielkiemu i poręcznemu opakowaniu można mieć go zawsze przy sobie.

Wypróbuj: NUXE Huile Prodigieuse® Roll-On, 105 zł/60 ml, NUXE Huile Prodigieuse® Or Roll-On, 134 zł/60 ml

KUSZĄCY BLASK Z WYSOKIM FILTREM

Te rozświetlające olejki zapewniają jednocześnie wysoką ochronę przed promieniowaniem oraz nadają skórze subtelny, perłowy blask. Kosmetyki mają jedwabistą konsystencję, z łatwością rozprowadzają się na ciele i błyskawicznie wchłaniają. Dodatkowo urzekają swoim zapachem, który łączy w sobie nuty słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii. W składzie mają drobinki z masy perłowej w 100% pochodzenia naturalnego o złocistych refleksach, które podkreślają piękno każdego odcienia skóry. Formuła olejków jest wodoodporna i testowana w warunkach morskich(1). Zawierają opatentowany kompleks filtrów NUXE(2) składający się z 3 filtrów organicznych i 2 estrów, dzięki któremu zapewniają szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB oraz niebieskim światłem. Dodatkowo, ekstrakty z ryżu i rozmarynu tworzą botaniczny duet, który skutecznie chroni skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem. 100% kobiet potwierdza, że ich opalenizna jest rozświetlona, jednolita i długotrwała(3).

Wypróbuj: NUXE Sun Rozświetlający olejek z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 30, 114 zł/150 ml | NUXE Sun Rozświetlający olejek z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 50, 114 zł/150 ml

OCHRONNE MLECZKO DO WŁOSÓW

Must have nie tylko na letnie dni. Ta ultralekka, mleczna mgiełka natychmiast ułatwia rozczesywanie, nie obciążając włosów. Jednocześnie chroni przed wysoką temperaturą do 230°C, więc jest idealna, gdy często stylizujemy pasma „na gorąco”. Formuła, bazująca na sfermentowanym oleju z nasion kamelii japońskiej, została wzbogacona o ekstrakt z komosy ryżowej (quinoa), który intensywnie nawilża, wygładza strukturę włosa oraz nadaje im blask. Mleczko można stosować również na suche włosy jako perfumujący finisz – rozpylając produkt na dłonie i rozprowadzając na długościach. Otula włosy urzekającym, zmysłowym zapachem Huile Prodigieuse®.

Wypróbuj: NUXE Hair Prodigieux® Ułatwiające rozczesywanie nawilżające mleczko do włosów bez spłukiwania, 72 zł/100 ml

INTENSYWNA REGENERACJA

Latem pasma są narażone na działanie słońca, a przez to podatne na zniszczenia. Ta bogata, kremowa maska do włosów oprócz sfermentowanego oleju z nasion kamelii japońskiej zawiera masło shea oraz pantenol (prowitamina B5), zapewniając im intensywną regenerację, odbudowę i głębokie odżywienie – bez ich obciążania. Kosmetyk działa już w 3 minuty, a po jego zastosowaniu włosy stają się jedwabiście miękkie, widocznie mocniejsze i mniej łamliwe, a także lepiej się rozczesują. Rytuał umila zmysłowy zapach z nutami kwiatu pomarańczy, magnolii i wanilii, zamknięty w przyjemnej, otulającej konsystencji masła.

Wypróbuj: NUXE Hair Prodigieux® 3-minutowa Maska do włosów, 117 zł/200 ml