Glow on - rozświetlona cera bez kompromisów

Najlepszy plan na rozświetlenie, teraz w 4 prostych punktach. Nie masz innego wyjścia jak lśnić!

STEP 1 Oczyszczanie rano i wieczorem

Bez względu na rodzaj cery, każdorazowo poświęć na jej mycie przynajmniej 2 minuty. Masuj skórę po nałożeniu produktu a potem bardzo starannie spłucz. Zwróć uwagę na składniki w kosmetyku do mycia. Jeśli miewasz skłonności do powstawania stanów zapalnych i krostek przyda się: bioaktywna siarka - działająca antybakteryjnie. Kolejne składniki to niacynamid, który niweluje niedoskonałości, oraz cica – łagodząca i wzmacniają funkcje ochronne skóry. Wypróbuj BARWA Siarkowa® Mydło w płynie, które reguluje nadmierne wydzielanie sebum i pięknie odświeża skórę. Doskonale sprawdzają się także naturalne enzymy pochodzące z papai i ananasa, które delikatnie złuszczają martwy naskórek, wygładzając skórę i wyrównując jej koloryt – pomagają też w walce z drobnymi niedoskonałościami. Żel do mycia twarzy Swederm Glow poza enzymami zawiera także delikatne składniki nawilżające i wspierające naturalną barierę ochronną.

Wypróbuj: BARWA Siarkowa® Mydło w płynie, 17,99 zł/300 ml | SWEDERM GLOW Żel oczyszczający do twarzy, 65 zł/150 ml, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

STEP 2 Aktywne nawilżanie

Idealny krem powinien być przede wszystkim dopasowany do typu cery. Ale istnieje kilka składników, które zawsze są mile widziane w dobrej formule. Należą do nich: butterfly tea – znana również jako niebieska herbata, która nawilży oraz ukoi skórę; erytrytol – działa silnie nawilżająco, poprzez wiązanie wody w naskórku. Dodatkowo wspiera też naturalny balans mikrobiomu skóry, dopełniając pielęgnację cery trądzikowej; dzikie indygo – działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych; olej z pestek winogron – chroni przed działaniem wolnych rodników, ogranicza przeznaskórkową utratę wody, dzięki czemu cera staje się nawilżona. Odżywia, wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry, przyczyniając się do poprawy jej naturalnych właściwości ochronnych; olej macadamia – jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy, dzięki czemu intensywnie nawilża, zmiękcza, regeneruje i odżywia skórę; masło shea – długotrwale nawilża, zapobiegając przeznaskórkowej utracie wody. Wspomaga naturalne procesy regeneracji skóry. Krem PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA Krem Nawilżająco – Rozświetlający działa kojąco, łagodząco i koryguje drobne niedoskonałości.

Zwróć też uwagę na ZO® Skin Health Brightalive® Skin Brightener to wieloskładnikowa formuła, która rozjaśnia skórę i wyrównuje pigmentację. Jego główne działanie oparte jest na kompleksie rozjaśniającym – to połączenie wielu aktywnych substancji, które razem dają wzmocniony efekt i skutecznie hamują melanogenezę (diglukozyd kwasu galusowego, dimethylmethoxy chromanyl palmitate, ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej, heksylorezorcynol, oligopeptyd-68, n-acetyloglukozamina, nonapeptyd, izoflawony sojowe). Oprócz rozjaśniania, Brightalive® regularnie, ale bardzo delikatnie złuszcza wierzchnie komórki warstwy rogowej. Przywraca skórze blask i widocznie poprawia jej koloryt, zmniejszając widoczność przebarwień, dzięki czemu cera jest rozjaśniona i ujednolicona. Formułę tego preparatu opracowano na bazie inteligentnej technologii. Inteligentny dron peptydowy w selektywny sposób oddziałuje na komórki barwnikowe w celu wyrównania kolorytu i zminimalizowania ryzyka powstania kolejnych przebarwień. Dzięki dodatkowi kwasu traneksamowego oraz niacynamidu preparat chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników i sprawia, że wygląda na bardziej promienną.

Wypróbuj: PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA Krem Nawilżająco – Rozświetlający, 22,99 zł/50 ml | ZO®SKIN HEALTH BRIGHTALIVE® SKIN BRIGHTENER 640 zł/50 ml

STEP 3 Ochrona UV

Codziennie rano, – jako ostatni gest pielęgnacji – nakładaj produkt z filtrem. Szukaj produktów z filtrami nowej generacji, dodatkowymi składnikami aktywnymi i witaminami oraz dających efekt korygujący. Perfekcji nigdy za wiele! DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+ oprócz innowacyjnych filtrów zawiera też silnie antyoksydacyjną witaminę C, która odpowiada za rozświetlenie skóry, wyrównanie jej kolorytu i wygładzenie.

Wypróbuj: DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+, 36,99 zł/30 ml

STEP 4 Efekty specjalne

Perłowe drobiny czy złoty pył? Dodaj lśniący akcent na wypielęgnowaną skórę lub włosy i zachwycaj od rana do wieczora. NUXE Huile Prodigieuse® Or Roll-On to 7 szlachetnych olejów roślinnych (makadamia, migdał, orzech laskowy, kamelia, ogórecznik, argan, tsubaki), 98% składników pochodzenia naturalnego, wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego. Wersja „Or” zawiera naturalne perłowe drobinki, które nadają skórze złocisty blask. Z kolei YOSKINE NATURAL GLOW Mgiełka do ciała ze złotymi drobinkami gwarantuje natychmiastowe rozświetlenie, dodatkowo podkreślając opaleniznę oraz dając efekt zdrowej i naturalnie pięknej skóry. Oba produkty pachną zmysłowo, więc naprawdę zaspokoją nawet najbardziej wymagającą osobę.

Wypróbuj: NUXE Huile Prodigieuse® Or Roll-On 134 zł/60 ml, YOSKINE NATURAL GLOW Mgiełka do ciała ze złotymi drobinkami, 79,99 zł/200 ml