Gotuję, zalewam mlekiem i nakładam na twarz. Domowa maseczka na lwią zmarszczkę, która wyprasuje bruzdę. Zmniejsza zmarszczki i nawilża skórę

To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat i dodaje blasku.. To fryzura 2024!

Dodaję szczyptę sody do szamponu. To niesamowite, co dzieje się z moimi włosami. Domowy sposób na piękne włosy

Czym jest i dlaczego powstaje lwia zmarszczka?

Lwia zmarszczka to jedna z najczęściej pojawiających się bruzd na skórze twarzy. Inaczej nazywana jest zmarszczką gniewu i bywa, że je występowanie powiązane jest z mimiką twarzy. Lwia zmarszczka to pionowa bruzda pomiędzy brwiami. Często pojawia się ona już po 30-tym roku życia. To właśnie wtedy zachodzą pierwsze widoczne zmiany na naszej skórze. Trafi ona kwas hialuronowy oraz kolagen i zaczynają się nieodwracalne procesy starzenia się. Z czasem lwia zmarszczka pogłębia się i staje się coraz bardziej widoczna. Pamiętaj, że pielęgnacja przeciwstarzeniowa to przede wszystkim zapobieganie. Żaden krem nie odwróci tego procesu nie sprawi, że głęboka bruzda zniknie. Możesz ją natomiast zmniejszyć. Stosuj krem bogate w składniki aktywne, takie jak na przykład retinol. Na lwią zmarszczkę rewelacyjnie sprawdzą się także masaże twarzy wykonywane przy pomocy kamienia Gua Sha. Możesz sięgnąć również po domowe maseczki, które będą idealnym uzupełnieniem pielęgnacji.

Gotuję, dodaję ciepłe mleko i nakładam na twarz. Domowa maseczka, która wygładza zmarszczki

W przypadku lwiej zmarszczki rewelacyjnie sprawdzi się maseczka z ryżu. Stosuję ją raz w tygodniu i już widzę pierwsze rezultaty. Jak zrobić taką maseczkę? Ugotuj 3 łyżki ryżu. Najlepiej sprawdzi się ryz nieoczyszczony. Zawiera on wiele cennych witamin i minerałów. Do ugotowanego ryżu dodaj 1 łyżkę miodu oraz 1 łyżkę ciepłego mleka. Całość wymieszaj aż powstanie gęsta papka. Nałóż ją na twarz i pozostaw na około 20 minut. Po tym czasie zmyj ją letnią wodą i posmaruj twarz kremem nawilżającym.

Zobacz także: Miksuję 4 składniki i nakładam na zniszczone włosy. Po 30 minutach są nawilżone i lśniące jak nigdy wcześniej. Domowa maska na suche włosy

Sonda Czy domowe sposoby na zmarszczki są skuteczne? Tak Nie Nie wiem, nie stosowałam ich