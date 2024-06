Guess Jeans oficjalnie wprowadza technologię Guess Airwash™

Technologia GUESS AIRWASH™ po raz pierwszy została zaprezentowana w styczniu 2024 roku, podczas wystawy „The Next 40 Years of Denim”, odbywającej się w ramach Pitti Immagine Uomo 105. Metoda ta pozwala zminimalizować ilość zużytej w procesie wody, zastępując ją w dużej mierze pęcherzykami powietrza. Praktyka eliminuje również konieczność stosowania kamieni pumeksowych i znacząco zmniejsza wykorzystanie energii. Nowy sposób przetwarzania materiału opracowany został we współpracy z firmą Jeanologia, wieloletnim partnerem GUESS. Marka będzie posiadała wyłączność na stosowanie tej innowacyjnej technologii przez długi czas.

Wystawa z włoskich targów mody przedstawiona została również podczas uroczystego otwarcia pierwszego z nowej sieci sklepów GUESS JEANS w Amsterdamie. Zaproszeni goście mieli okazję zajrzeć za kulisy powstawania odzieży GUESS AIRWASH™.

Oferta GUESS JEANS obejmuje kompletną garderobę, z produktami AIRWASH™ w roli głównej. Rewolucyjna metoda na nowo definiuje i udoskonala charakterystyczny styl Zachodniego Wybrzeża. GUESS JEANS wyznacza kierunek rozwoju amerykańskiej branży mody na kolejne cztery dekady.

GUESS JEANS jest pierwszym komercyjnym projektem Nicolaia Marciano w jego szerszej roli jako Chief New Business Development Officer w GUESS. 42 lata po spopularyzowaniu przez markę metody stone washingu, nowa linia wprowadza GUESS JEANS w erę zrównoważonego rozwoju.

