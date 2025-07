GUESS JEANS otwiera nowy, flagowy sklep w sercu Tokio i organizuje serię wydarzeń celebrujących społeczność, autentyczność i kulturę

Zlokalizowany w tętniącej życiem dzielnicy Jingūmae budynek zaprojektowany przez Hiroshiego Fujiwarę z Fragment Design mieści się tuż przy Omotesando Hills, w bocznej alejce słynnej na całym świecie ulicy Cat Street. Koncepcja projektowa flagowego sklepu GUESS JEANS w Tokio to połączenie japońskiego i kalifornijskiego rzemiosła i architektury. Pod kreatywnym kierownictwem Nicolaia Marciano, projekt został stworzony przez pracownię architektoniczną ASA.

Aby uczcić kolejny etap globalnej ekspansji marki, Marciano zorganizował serię wydarzeń lokalnych, w tym wystawę „The Next 40 Years of Denim”, uroczyste otwarcie sklepu, specjalny pop-up „Gift Shop with Friends” kuratorowany przez VERDY’ego oraz wielką imprezę otwartą dla społeczności w klubie ZEROTOKYO z udziałem gości specjalnych i artystów.

„Otwarcie GUESS JEANS w Tokio to przełomowy moment w rozwoju naszej marki. Japonia zawsze była centrum wpływów kulturowych i kreatywnej energii, które doskonale wpisują się w naszą wizję przyszłości. Chcemy zbudować coś autentycznego, co odzwierciedla zarówno ducha Tokio, jak i wizję GUESS JEANS.” - Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

Współpraca z VERDY’m, ogłoszona w marcu 2025 roku, miała kluczowe znaczenie dla wzmocnienia artystycznej narracji GUESS JEANS na skalę światową, jednocześnie celebrując i wpływając na japońską kulturę. Z okazji otwarcia VERDY stworzył pop-up „Gift Shop with Friends”, ekskluzywną przestrzeń w piwnicy flagowego sklepu, oferującą limitowaną kolekcję produktów zaprojektowanych przez niego oraz lokalne marki: Whimsy Socks, Secret Base Hiddy, BoTT, Car Service, See You Yesterday, TTTMSW, The FLWRS, Blackmeans i MASU.

Aby uczcić otwarcie sklepu, Nicolai Marciano sprowadził do Tokio wystawę „The Next 40 Years of Denim”. Jej pierwsza odsłona miała miejsce w styczniu 2024 roku podczas targów Pitti Uomo we Florencji. W 2025 roku ekspozycja zawitała do Japonii, stając się kolejnym ważnym krokiem w globalnej ekspansji GUESS JEANS. Wystawa mieści się w budynku Yodobashi J6, tuż obok stacji Harajuku, i jest otwarta dla publiczności w dniach od 4 do 12 lipca. Dwupoziomowa przestrzeń zapewnia immersyjne doświadczenie, prezentując dziedzictwo marki GUESS JEANS oraz jej wizję przeszłości, teraźniejszości i przyszłości denimu.

Od momentu otwarcia pierwszego sklepu w Amsterdamie w maju 2024 roku, GUESS JEANS przekształciło się w globalną markę lifestyle’ową z silnym DNA. Obecnie posiada flagowe sklepy w Tokio, Amsterdamie, Berlinie i Los Angeles, a także szeroką sieć dystrybucji w Indiach oraz obecność na rynkach takich jak Włochy, Polska, Hiszpania, Grecja, Francja, Turcja i Dubaj. Otwarcie flagowego sklepu w Tokio wyznacza początek nowej ery dla marki. W 2024 roku Nicolai Marciano powołał do życia GUESS JEANS, a już w 2025 roku umacnia jej pozycję jako lidera w świecie denimu.

i Autor: materiały prasowe GUESS JEANS

