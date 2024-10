GUESS JEANS prezentuje rewolucyjną technologię GUESS AIRWASHTM w warszawskim MODIVO concept store

Top 3 zapachy na jesień w Sephorze. Te perfumy to coś więcej niż dodatek! To uwodzicielskie nuty, które zniewolą Twoje zmysły

Premiera instalacji w Polsce miała miejsce tuż po otwarciu flagowych sklepów GUESS JEANS w Amsterdamie i Berlinie – pierwszych z nowej sieci sklepów, wyróżniających się innowacyjnym konceptem wnętrz, zainspirowanym kalifornijskim krajobrazem. Równocześnie otwarto liczne instalacje w całej Europie. Autorem ich projektów jest Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

POP-up w MODIVO concept store oferuje unikalne doświadczenie zakupowe, w tym wystawę poświęconą rzemiosłu oraz technikom wykorzystywanym przy produkcji kultowego denimu GUESS JEANS. Czasowy sklep prezentuje starannie wyselekcjonowaną kolekcję GUESS JEANS FW24, obejmującą męskie modele, takie jak G16 Straight, G14 Slim i G12 Skinny, a także nową odzież wierzchnią, w tym Selvedge Denim Workwear Jacket oraz Oversized Sherpa Lined Trucker Jacket.

W ofercie damskiej pojawiły się modele G11 Wide Leg (obok klasycznych fasonów G05 Skinny, G06 Mom i G08 Mid-Rise Straight) oraz szeroki wybór kurtek. Denim FW24 ukazuje możliwości technologii GUESS AIRWASH™, dzięki której uzyskano autentyczne, vintage'owe przetarcia oraz dżinsy typu branded selvedge, dostępne w trzech kolorach: Brown Wash, Black Acid Wash oraz Black Vintage Wash.

Kolekcja wzbogaca klasyczne elementy garderoby, które stanowią fundament marki: koszulkę z organicznej bawełny, idealną bluzę, bomberkę, puchówkę, a także ekologiczne polary i tkaniny. Dzianiny wykonano ze zrównoważonych przędz, inspirowanych stylami archiwalnymi i estetyką akademicką. Kolekcja FW24 GUESS JEANS wprowadza także linię bodywear, obejmującą kluczowe elementy, takie jak koszulki Cotton Slim Tees, bokserki i braletki, które podkreślają zaangażowanie marki w łączenie stylu z ekologicznymi rozwiązaniami.

Bazując na swoim 40-letnim dziedzictwie, GUESS JEANS wyznacza drogę na kolejne dekady istnienia jako ikona amerykańskiej mody. Wprowadzenie zrównoważonej technologii GUESS AIRWASH™, opracowanej we współpracy z Jeanologią, rewolucjonizuje proces produkcji denimu. Kiedy bracia Marciano zakładali GUESS w 1981 roku, wprowadzili do mody technikę stone washing, która zmieniła oblicze denimu na zawsze. Jej współczesny odpowiednik, GUESS AIRWASH™, to jego przyszłość: zaawansowana technologicznie metoda, która odtwarza efekt stone washing w bardziej zrównoważony sposób. GUESS AIRWASH™ w dużej mierze zastępuje wodę bąbelkami powietrza, eliminując również potrzebę użycia pumeksu, co znacząco zmniejsza zużycie surowców. Technologia została opracowana we współpracy z Jeanologią, długoletnim partnerem GUESS, który posiada globalną wyłączność na jej zastosowanie przez dłuższy czas.

i Autor: materiał prasowy GUESS JEANS

