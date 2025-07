GUESS rozwija współprace z ekskluzywnymi Beach Clubs w sezonie letnim 2025

W oparciu o sukces poprzednich edycji projektu, GUESS konsekwentnie rozszerza swoją obecność na strategicznych rynkach Europy, dodając do portfolio nowe, starannie wyselekcjonowane lokalizacje. Tym samym marka umacnia swoją globalną strategię obecności w sektorze Beach Clubs oraz potwierdza pozycję lidera w kreowaniu stylu życia.

W nowym sezonie GUESS stawia na kraje o fundamentalnym znaczeniu dla działalności marki. Nowe partnerstwa w Polsce, Grecji, Portugalii i Holandii nie tylko rozszerzają międzynarodowy zasięg GUESS, ale także kształtują nowe standardy letniego wypoczynku. Każde z miejsc zostało zaaranżowane tak, by oferować gościom wyjątkowe otoczenie, zapierające dech w piersiach widoki i niepowtarzalne doświadczenia w duchu wakacyjnej elegancji.

Sercem koncepcji GUESS Beach Club 2025 jest wyjątkowa estetyka i przemyślana tożsamość wizualna, zbudowana wokół kultowego motywu 4G. Ten charakterystyczny symbol, znany już z kolekcji toreb PF24, zyskał nową odsłonę — spójną, harmonijną i inspirowaną nadmorskimi krajobrazami. Paleta barw zaczerpnięta z natury, starannie dobrane materiały i detale wystroju współgrają z otoczeniem, podkreślając charakter każdego miejsca i zachowując wyjątkowy charakter GUESS.

Sygnowane elementy – od leżaków i parasoli po deski surfingowe i plażowe akcesoria – budują pełne, immersyjne doświadczenie GUESS, dostępne tylko w wybranych lokalizacjach.

PRESTIŻOWE DESTYNACJE GUESS BEACH CLUB 2025

Sopot Marriott Resort & Spa, Polska – W tym roku specjalna współpraca zostanie zrealizowana w Sopot Marriott Resort & Spa – nadmorskiej lokalizacji w samym sercu Sopotu. Z widokiem na Morze Bałtyckie, resort ten uchodzi za jedną z najbardziej kultowych wakacyjnych destynacji w kraju i przyciąga zarówno lokalnych celebrytów, jak i influencerów. Choć nie jest to tradycyjny Beach Club, miejsce to stanowi idealną scenę do zaprezentowania świata GUESS – z personalizowanym panoramicznym tarasem na dachu, strefą przy basenie oraz dedykowaną przestrzenią POP-up z wyselekcjonowaną ofertą kolekcji GUESS

i Autor: materiały prasowe GUESS

Arienzo Beach Club, Positano, Włochy - Malowniczo położony na klifach Wybrzeża Amalfitańskiego, Arienzo Beach Club staje się wyjątkową scenerią dla świata GUESS. Panoramiczne widoki na Morze Tyrreńskie i subtelna atmosfera luksusu tworzą idealne tło dla sygnowanych motywów GUESS. Leżaki, poduszki i akcesoria w autorskiej kolorystyce dopełniają klimat miejsca. Klub oferuje gościom wyśmienitą kuchnię, koktajle o zachodzie słońca i pełną energii muzykę.

La Fenice, Forte dei Marmi, Włochy - W sercu Forte dei Marmi, jednej z najbardziej eleganckich miejscowości nadmorskich we Włoszech, La Fenice prezentuje estetykę GUESS w duchu śródziemnomorskiego szyku. Delikatne beże, rękodzielnicze detale i subtelne metaliczne akcenty tworzą przestrzeń, w której styl spotyka ponadczasową elegancję wybrzeża Versilia.

Bernie’s Beach Club, Holandia - Położony nad malowniczym holenderskim wybrzeżem Bernie’s Beach Club to miejsce, w którym elegancja spotyka się z energetyczną atmosferą towarzyskich spotkań. W tym sezonie GUESS nadaje przestrzeni swój charakterystyczny vibe, podnosząc jakość nadmorskiego wypoczynku dzięki starannie dobranym detalom i stylowej oprawie. Od miękkich, eleganckich leżaków po spersonalizowane akcesoria w odcieniach bieli i błękitu – każdy element tworzy spójną całość, łączącą modę z relaksem. Niezależnie od tego, czy goście spędzają popołudnie nad wodą, czy biorą udział w wieczornych wydarzeniach, mogą zanurzyć się w atmosferze nowoczesnego, nadmorskiego szyku.

Blue Marlin, Ibiza, Hiszpania - Ukryty w malowniczej zatoce Cala Jondal, Blue Marlin Ibiza pozostaje jednym z najbardziej popularnych klubów plażowych w całym regionie śródziemnomorskim. Znany z przyciągania międzynarodowej elity, obiekt stał się synonimem doskonałej rozrywki i relaksu. W sezonie 2025 GUESS odświeża przestrzeń klubu, wprowadzając nową wersję wzoru 4G w odcieniach piasku i bursztynu, oddających naturalne piękno wybrzeża Balearów. Koncepcja designu obejmuje luksusowe strefy lounge, w których goście mogą delektować się kuchnią fusion i usługami premium, otoczeni eleganckim wystrojem sygnowanym przez GUESS. W tym sezonie Blue Marlin Ibiza zaoferuje również ekskluzywny pop-up store, dając odwiedzającym możliwość odkrycia najnowszych kolekcji w unikalnej, plażowej oprawie.

Purobeach Vilamoura, Algarve, Portugalia - Ulokowany na tle zachwycającego wybrzeża Algarve, Purobeach Vilamoura to nowoczesna nadmorska oaza z kosmopolitycznym charakterem. Eleganckie białe wnętrza, naturalne drewniane akcenty, egzotyczny ogród przy basenie i panoramiczne widoki na ocean tworzą idealne warunki do wypoczynku dla najbardziej wymagających gości. Najnowsza koncepcja brandingowa GUESS na sezon SS25 wprowadza delikatne piaskowe tonacje, czystą biel i subtelne błękity, wzmacniając atmosferę spokoju i stylu premium.

Kalua Beach Club, Mykonos, Grecja - Nowa lokalizacja GUESS w sercu Mykonos — Kalua Beach Club to współczesna interpretacja nadmorskiego stylu glamour. Położony w otoczeniu krystalicznie czystej wody i złotych piasków, klub łączy naturalne faktury z nowoczesnymi elementami designu. W sezonie SS25 koncepcja marki wprowadza tu ziemiste tony i marynistyczne akcenty, tworząc spójną więź między przestrzenią a naturą. Goście mogą zanurzyć się w atmosferze relaksu, przesiąkniętej charakterystyczną estetyką GUESS.

Ruins, Bodrum, Turcja - Już drugi rok z rzędu GUESS współpracuje z Ruins – ekskluzywnym Beach Clubem położonym na urzekającym swym pięknem, tureckim wybrzeżu. To wyjątkowe miejsce łączy historyczny urok z nowoczesną elegancją. Dopracowana koncepcja brandingowa GUESS wprowadza paletę ciepłych neutralnych tonów i kontrastujących faktur, harmonijnie wpisując się w naturalne otoczenie klubu. Od wygodnych leżaków po spersonalizowane elementy wystroju – każdy detal został zaprojektowany z myślą o tym, by wzbogacić doświadczenie gości w tej prestiżowej destynacji.

Yuzu Beach, Çeşme, Turcja - GUESS powraca do Yuzu Beach w Çeşme, w Turcji, wnosząc swój charakterystyczny, niepowtarzalny styl. Klub, znany z nieskazitelnie białego piasku i ekskluzywnej atmosfery, stanowi idylliczne miejsce wypoczynku dla podróżników ceniących modę i wysmakowany relaks. Wystrój harmonijnie łączy neutralne odcienie z luksusowymi, złotymi akcentami, odzwierciedlając ciepły blask śródziemnomorskiego słońca. Ekskluzywne elementy brandingu – od personalizowanych ręczników i pokrowców na leżaki po eleganckie breloki – podkreślają klimat miejsca i wzbogacają doświadczenie gości, czyniąc Yuzu Beach obowiązkowym punktem każdej stylowej podróży.

NOWA ERA WAKACYJNYCH DESTYNACJI

Wraz z dynamicznym rozwojem marki, cykl GUESS Beach Club 2025 stanowi kamień milowy w globalnej strategii.

„Ten projekt to wyraz naszego zaangażowania w budowanie silnej obecności GUESS na rynkach międzynarodowych. Dzięki współpracy z najbardziej renomowanymi Beach Clubami Europy oferujemy naszym klientom nie tylko luksusowy wypoczynek, ale również doświadczenie, w którym moda, styl życia i podróże tworzą spójną całość”.- mówi Paul Marciano, Chief Creative Officer of GUESS.

Koncepcje SS25 redefiniują wypoczynek premium, łącząc innowację, wzornictwo i opowieść marki w jedną, spójną narrację. Więcej informacji o destynacjach i ekskluzywnych wydarzeniach na stronie www.guess.eu oraz w kanałach społecznościowych marki

i Autor: materiały prasowe GUESS

