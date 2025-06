Guess wypływa w rejs z Clovis – ekskluzywna morska przygoda

W 1983 roku, w stoczni Biot we Francji, utalentowani rzemieślnicy wcielili w życie wizję architekta Dominique’a Preslesa, tworząc majestatyczny CLOVIS – żaglowiec typu ketch o wysokości 85 stóp. Niedawno przeszedł gruntowną renowację, dzięki której zachował swoją ponadczasową elegancję i doskonałe właściwości żeglarskie, zyskując przy tym współczesnego sznytu. Przemyślane połączenie elementów vintage z nowoczesnymi detalami sprawia, że przestronny salon i część dzienna jachtu oferują przytulną, intymną atmosferę – idealną do wspólnych posiłków i celebrowania wyjątkowych chwil z bliskimi.

Z okazji tej wyjątkowej współpracy GUESS zaprezentował unikalną koncepcję brandingu GUESS for CLOVIS – połączenie charakterystycznej estetyki marki z żeglarską elegancją. Projekt obejmował stworzenie dedykowanego logotypu, sygnowanych żagli i flag GUESS, luksusowych, personalizowanych upominków, stylowych akcesoriów, zestawów do spania, desek SUP oraz mat do jogi – wszystko to z myślą o zapewnieniu relaksu w wyjątkowo modnym wydaniu. Innowacyjne elementy wyposażenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, dopełniają atmosfery elegancji i harmonii na każdym pokładzie.

Propozycje te idealnie odzwierciedlają styl i nastrój kolekcji GUESS Marine Capsule – starannie wyselekcjonowanej linii ubrań, inspirowanych ponadczasowym urokiem oceanu, poczuciem wolności, elegancją i duchem przygody. Kolekcja, dostępna w wybranych salonach GUESS oraz online, pozwala przenieść esencję morskiego stylu do codziennej garderoby.

Paul Marciano, GUESS Chief Creative Officer mówi: “Inicjatywa GUESS for CLOVIS otwiera nowy, ekscytujący rozdział w uniwersum GUESS, łącząc modę, luksus i ekskluzywne doświadczenia podróżnicze. Dzięki tej współpracy GUESS celebruje piękno morza i wyrafinowany styl życia, jaki ono reprezentuje, oferując gościom niezapomnianą podróż pełną elegancji i eksploracji”.

Autor: materiały prasowe GUESS

