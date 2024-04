Gwiazdy przekonują: badaj się regularnie

Prezentacja wyjątkowego produktu SPF. To prawdziwie wszechstronna pielęgnacja przeciwstarzeniowa na dzień, oferująca potrójną ochronę

9 kwietnia 2024 roku w Nobu Hotel przy wsparciu partnerów: Royal Clinic, Znanylekarz oraz DNA Medical Group, fundacja Badaj się regularnie zainaugurowała II edycję kampanii Badaj się regularnie. Konferencję poprowadził Olivier Janiak, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło: Agnieszki Kaczorowskiej, Dominiki Gwit, Katarzyny Cichopek, Macieja Kurzajewskiego czy Adriany Kalskiej. Podczas konferencji oficjalnie przedstawieni zostali ambasadorowie II edycji kampanii Badaj się regularnie: Edyta Herbuś, Aleksandra Popławska, Julia Kamińska, Jan Kliment, Tomasz Ciachorowski oraz Mikołaj Roznerski.

Podczas trwania konferencji Fundacji Badaj się regularnie zaproszeni goście mieli okazję wziąć udział w inspirujących panelach dyskusyjnych z udziałem ambasadorów kampanii oraz specjalistów i przedstawicieli świata medycyny - m.in.dr Edyty Baj Chojeckiej, dr Krzysztofa Szturo, dr Miłosza Mikołajczyka czy przedstawicieli partnerów wydarzenia, serwisu ZnanyLekarz.

“Nasze zdrowie w dużym stopniu zależy od decyzji i wyborów, które my - jako pacjenci - codziennie podejmujemy. Jako ZnanyLekarz wspieramy świadome i odpowiedzialne podejmowanie decyzji o tym, komu powierzamy swoje zdrowie. Wierzymy, że wspólnie możemy kształtować to, jak wyglądają relacje pomiędzy pacjentem a lekarzem, a także na to, jak wygląda cały proces: od pierwszej myśli o tym, że warto odwiedzić specjalistę; poprzez wybór czasu i miejsca wizyty, aż po jej przebieg i ocenę. Razem możemy sprawiać, że opieka medyczna w Polsce będzie coraz bardziej ludzka!”, mówi Piotr Radecki, CEO ZnanyLekarz.

Kampanię pod hasłem “Zdrowie to najlepsza inwestycja. Nie czekaj. Badaj się regularnie” promuje i nagłaśnia sesja zdjęciowa oraz spot z udziałem gwiazd, które bezinteresownie wsparły tę inicjatywę i wyraziły swoje wsparcie dla idei dbania o zdrowie poprzez regularne badania medyczne.

“W dzisiejszych czasach medycyna oferuje tak wiele możliwości wczesnego wykrywania chorób, że naprawdę nie warto lekceważyć regularnych badań, nawet jeśli czujemy się zdrowi. Badajmy się. Róbmy to nie tylko dla naszych najbliższych, ale przede wszystkim dla siebie”, mówi Julia Kamińska, ambasadorka II edycji kampanii Badaj się regularnie.

“Czasami wydaje nam się, że do lekarza trzeba się wybrać dopiero wtedy, gdy coś nam dolega. Niestety, statystyki pokazują, że wówczas często jest już za późno. Nie warto czekać. Teraz - to najlepszy moment, by zadbać o siebie”, mówi Edyta Herbuś, ambasadorka II edycji kampanii Badaj się regularnie.

“Ja dbam o swoje zdrowie i robię to dla siebie i dla mojego syna. W końcu kiedy jak nie teraz? Utarło się, że nam, facetom, trudno o tym mówić, bo wydaje nam się, że przez to jesteśmy mało męscy. A przecież dbanie o siebie powinno być naturalną rzeczą dla każdego z nas, bez względu na płeć”, mówi Mikołaj Roznerski, ambasador II edycji kampanii Badaj się regularnie.

Podczas konferencji zaprezentowano spot promujący II edycję kampanii Badaj się regularnie, który będzie emitowany w najważniejszych mediach oraz platformach internetowych. Fundacja Badaj się Regularnie liczy na pozytywny odbiór kampanii i przy wsparciu partnerów wydarzenia - Royal Clinic, ZnanyLekarz oraz DNA Medical Group, zachęca społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w dbaniu o swoje zdrowie.

i Autor: Materiały prasowe Badaj się regularnie

