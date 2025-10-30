Halloween z klasą - eleganckie propozycje stylizacji o

Coco Chanel - klasyczna elegancja w nowoczesnym wydaniu

Elegancja w stylu Coco Chanel nigdy nie wychodzi z mody. Inspirując się tą ikoną francuskiego szyku, warto postawić na marynarkę z tkaniny bouclé w kolorze ecru od VAN GRAAF/MARIE LUND. Jej efektowne guziki i subtelna faktura tworzą bazę idealną do kobiecej, ale pełnej charakteru stylizacji. W zestawieniu z czarną spódnicą mini VAN GRAAF/HUGO o pudełkowym kształcie z asymetrycznym założeniem i ozdobnym guzikiem, całość nabiera nowoczesnego, paryskiego charakteru. Zwieńczeniem pozostaje czarna pikowana torebka VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER na złotym łańcuszku, odwołująca się do najbardziej ikonicznych modeli Chanel. Praktyczne zastosowanie gwarantuje też jej funkcjonalne, pojemne wnętrze.

Alternatywą może być komplet MARC CAIN COLLECTIONS w kratę – spodnie w odcieniach ecru i czerni zestawione z pasującym blezerem. To rozwiązanie dla pań, które chcą w halloweenową noc zainspirować się francuską klasyką, a jednocześnie mieć w szafie zestaw idealny do pracy czy na spotkania towarzyskie.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

Wednesday Addams, czyli mroczna klasyka

Dla kobiet, które chcą podkreślić mroczną stronę Halloween, idealnym wyborem będzie stylizacja inspirowana Wednesday Addams. To look oparty na czerni, ale w eleganckim,wysublimowanym wydaniu. Kluczowym elementem jest czarna spódnica midi o prostej linii Aod VAN GRAAF/DRYKORN z lejącej się wiskozy, którą można zestawić zarówno z bluzką, jak i golfem. W duecie z nią świetnie prezentuje się nieco gotycka, półprzezroczysta bluzka VANGRAAF/Y.A.S z nietuzinkowym wzorem kropek i z subtelnymi frędzlami.

i Autor: Va n Graaf/ Materiały prasowe

Karl Lagerfeld, czyli męski minimalizm z charakterem

Elegancja w męskim wydaniu to look inspirowany Karlem Lagerfeldem, który zawsze pozostawał wierny czerni i bieli. Podstawę stylizacji stanowią czarne spodnie VANGRAAF/FINSHLEY & HARDING o kroju slim fit, które dzięki dodatkowi stretchu zapewniają wygodę przez cały dzień. Wystarczy zestawić je z marynarką VAN GRAAF/FINSHLEY &HARDING oraz klasyczną białą koszulą VAN GRAAF/BOSS z bawełny, które razem tworzą zestaw minimalistyczny, ale pełen charakteru. Całość warto uzupełnić skórzanymi rękawiczkami i ciemnymi okularami, czyli obowiązkowymi dodatkami Lagerfelda

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

Joker - kolor w roli głównej

Dla panów, którzy lubią odważne i wyraziste stylizacje, VAN GRAAF proponuje look inspirowany Jokerem – postacią barwną i niepokojącą zarazem. Podstawą jest pomarańczowy garnitur FINSHLEY & HARDING LONDON. Marynarkę oraz spodnie wykonano z poliestru z recyklingu, co czyni je dodatkowo zrównoważonym wyborem. Do kompletu warto dodać bawełnianą zieloną koszulę VAN GRAAF/ANDREW JAMES w orientalny wzór, która przełamuje konwencję i wprowadza artystyczny charakter.