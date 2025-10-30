Halloween z klasą - eleganckie propozycje stylizacji o

Coco Chanel - klasyczna elegancja w nowoczesnym wydaniu
Elegancja w stylu Coco Chanel nigdy nie wychodzi z mody. Inspirując się tą ikoną francuskiego szyku, warto postawić na marynarkę z tkaniny bouclé w kolorze ecru od VAN GRAAF/MARIE LUND. Jej efektowne guziki i subtelna faktura tworzą bazę idealną do kobiecej, ale pełnej charakteru stylizacji. W zestawieniu z czarną spódnicą mini VAN GRAAF/HUGO o pudełkowym kształcie z asymetrycznym założeniem i ozdobnym guzikiem, całość nabiera nowoczesnego, paryskiego charakteru. Zwieńczeniem pozostaje czarna pikowana torebka VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER na złotym łańcuszku, odwołująca się do najbardziej ikonicznych modeli Chanel. Praktyczne zastosowanie gwarantuje też jej funkcjonalne, pojemne wnętrze.
Alternatywą może być komplet MARC CAIN COLLECTIONS w kratę – spodnie w odcieniach ecru i czerni zestawione z pasującym blezerem. To rozwiązanie dla pań, które chcą w halloweenową noc zainspirować się francuską klasyką, a jednocześnie mieć w szafie zestaw idealny do pracy czy na spotkania towarzyskie.
Wednesday Addams, czyli mroczna klasyka
Dla kobiet, które chcą podkreślić mroczną stronę Halloween, idealnym wyborem będzie stylizacja inspirowana Wednesday Addams. To look oparty na czerni, ale w eleganckim,wysublimowanym wydaniu. Kluczowym elementem jest czarna spódnica midi o prostej linii Aod VAN GRAAF/DRYKORN z lejącej się wiskozy, którą można zestawić zarówno z bluzką, jak i golfem. W duecie z nią świetnie prezentuje się nieco gotycka, półprzezroczysta bluzka VANGRAAF/Y.A.S z nietuzinkowym wzorem kropek i z subtelnymi frędzlami.
Karl Lagerfeld, czyli męski minimalizm z charakterem
Elegancja w męskim wydaniu to look inspirowany Karlem Lagerfeldem, który zawsze pozostawał wierny czerni i bieli. Podstawę stylizacji stanowią czarne spodnie VANGRAAF/FINSHLEY & HARDING o kroju slim fit, które dzięki dodatkowi stretchu zapewniają wygodę przez cały dzień. Wystarczy zestawić je z marynarką VAN GRAAF/FINSHLEY &HARDING oraz klasyczną białą koszulą VAN GRAAF/BOSS z bawełny, które razem tworzą zestaw minimalistyczny, ale pełen charakteru. Całość warto uzupełnić skórzanymi rękawiczkami i ciemnymi okularami, czyli obowiązkowymi dodatkami Lagerfelda
Joker - kolor w roli głównej
Dla panów, którzy lubią odważne i wyraziste stylizacje, VAN GRAAF proponuje look inspirowany Jokerem – postacią barwną i niepokojącą zarazem. Podstawą jest pomarańczowy garnitur FINSHLEY & HARDING LONDON. Marynarkę oraz spodnie wykonano z poliestru z recyklingu, co czyni je dodatkowo zrównoważonym wyborem. Do kompletu warto dodać bawełnianą zieloną koszulę VAN GRAAF/ANDREW JAMES w orientalny wzór, która przełamuje konwencję i wprowadza artystyczny charakter.