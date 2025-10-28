Halloweenowy make-up straszy tylko do północy. Douglas zdradza beauty triki prosto z tiktoka na ekspresowy demakijaż!

KOSZMARNIE DOBRY MAKIJAŻ (ZROBIONY JAK PRO!)

Najpierw show — potem demakijaż. Halloweenowy make-up to efekt wow, trwałość i odporność na upiorną noc, a żeby uzyskać spektakularny look, warto sięgnąć po pomoc profesjonalistów. W perfumeriach DOUGLAS czeka szeroki wybór usług beauty — idealnych, by poznać sekrety perfekcyjnego makijażu (także tego z dreszczykiem!). Zaufaj ekspertom DOUGLAS i stwórz look, który przetrwa nawet najstraszniejszą noc!

W SZKOLE MAKIJAŻU DOUGLAS nauczysz się technik prosto z backstage’u — od przygotowania skóry i wyboru odpowiednich produktów, przez modelowanie rysów twarzy, po triki zwiększające trwałość nawet najbardziej szalonego make-upu. To godzinne, indywidualne spotkanie z Konsultantem Makijażu, podczas którego odkryjesz, jak podkreślić atuty swojej urody.

Pamiętaj, że perfekcja tkwi również w detalach, nawet przy najbardziej demonicznym make-upie. W NOW BROW Bar DOUGLAS profesjonaliści zadbają o Twoje brwi – nadadzą im kształt metodą nitkowania, dopasowując go do rysów twarzy. Bez wosku, za to z chirurgiczną precyzją. Usługa dostępna w: Westfield Arkadia Warszawa, Westfield Mokotów Warszawa i CH Port Łódź.

SZOKUJĄCY MAKE-UP, BEZ SZOKU DLA SKÓRY

Pajęczyna namalowana wodoodpornym eyelinerem, długotrwała pomadka udająca ślady krwi, kolorowe farby na całej twarzy… Efekt powalający, ale jak teraz to zmyć i dać skórze wytchnienie? Kluczem jest kilkuetapowe oczyszczanie. Najpierw „rozpuść” makijaż — sprawdzą się do tego produkty o olejkowej konsystencji, mleczka lub dwufazowe płyny micelarne. Następnie oczyść twarz żelem, pianką lub emulsją, a na koniec przywróć komfort tonikiem – zanim nałożysz ulubione serum i krem.

DOUGLAS COLLECTION ESSENTIAL CLEANSING FACE, EYES & LIPS MAKE-UP REMOVING GENTLE BI-PHASE

Dwufazowy płyn Douglas Collection Essential Cleansing Face, Eyes & Lips Make-up Removing Gentle Bi-Phase to must-have po każdej halloweenowej nocy. Łagodzi, koi i odżywia skórę, jednocześnie skutecznie usuwając nawet mocny, wodoodporny makijaż oczu i ust. Przetestowany dermatologicznie – Twoja skóra odetchnie z ulgą!

DOUGLAS COLLECTION ESSENTIAL CLEANSING FACE & EYES MAKE-UP REMOVING MILK

Oczyszczające mleczko do demakijażu delikatnie usuwa make up i wszelkie zanieczyszczenia. Jego kremowa konsystencja rozpływa się na skórze i zapewnia natychmiastowe uczucie komfortu, pozostawiając ją nawilżoną i miękką. Po użyciu skóra jest miękka, nawilżona i elastyczna – gotowa na kolejny krok pielęgnacji.

one.two.free! MIRACLE OIL CLEANSER

Miracle Oil Cleanser od one.two.free! to prawdziwy multitasker – oczyszcza i odżywia skórę w jednym kroku. Bez problemu usuwa makijaż twarzy i oczu, w tym trwałe pomadki, jednocześnie nawilżając skórę i wspierając jej naturalną barierę ochronną. Sfermentowane oliwki dostarczają cennych kwasów tłuszczowych, pozostawiając cerę miękką, gładką i zdrowo wyglądającą. Sprawdzi się przy każdym typie skóry, również wrażliwej, a jego skuteczność została potwierdzona dermatologicznie.

SunewMed+ ŻEL ROZPUSZCZAJĄCY NASKÓREK

To rewolucja w pielęgnacji po demakijażu! W zaledwie 1 minutę żel wygładza skórę, nadając jej promienny, zdrowy wygląd – bez podrażnień i zaczerwienień. Dzięki niemu skóra lepiej chłonie składniki aktywne z kolejnych kosmetyków, jest głębiej odżywiona i wyraźnie rozświetlona. Efekt? Gładka, miękka i odmłodzona cera gotowa na kolejny etap pielęgnacji. Odpowiedni do każdego typu skóry.

DOUGLAS COLLECTION ESSENTIAL CLEANSING FACE EXFOLIATING SCRUB

Odświeżenie i gładkość w jednym! Peeling do twarzy z kolekcji Douglas Essential delikatnie oczyszcza skórę, złuszcza martwy naskórek i usuwa zanieczyszczenia. Wzbogacony o proszek z pestek moreli, intensywnie nawilża i dodaje cerze witalności. Dzięki żelowej konsystencji pielęgnuje skórę, wygładza ją i pozostawia wyrównany, promienny koloryt – idealną bazę do dalszej pielęgnacji lub makijażu.

DOUGLAS COLLECTION ESSENTIAL MAKE-UP REMOVING MICELLAR WIPES

Małe, wygodne i zawsze pod ręką! Biodegradowalne chusteczki micelarne idealnie oczyszczają twarz i okolice oczu, usuwając ślady makijażu w mgnieniu oka. Świetnie sprawdzą się w podróży, podczas wieczornych wyjść czy gdy potrzebujesz szybkiego odświeżenia – nawet na kołnierzu kurtki po halloweenowej imprezie!