HAVE A G DAY — to obietnica lepszego dnia. Debiutująca polska marka suplementów diety zmienia sposób myślenia o self-care

HAVE A G DAY jest zderzeniem dwóch światów — wyrafinowania ze stylowym luzem. Starannie wyselekcjonowane i pochodzące z najczystszych, sprawdzonych źródeł składniki, zamknięte są w buteleczkach wyróżniających się nowoczesnym designem oraz estetycznych opakowaniach. Marka pracuje wyłącznie z dostawcami spełniającymi rygorystyczne standardy jakości, aby zapewnić najwyższą skuteczność oraz bezpieczeństwo. HAVE A G DAY dba o to, aby każdy etap produkcji – od surowców po gotowy produkt i wygląd – odbywał się z dbałością o najmniejsze szczegóły, z myślą o zdrowiu oraz odczuciach swoich odbiorców. Poza potrzebami organizmu marka zadbała również o estetykę. Logotyp, kolorystyka oraz design butelek, a także spoty promocyjne, garściami czerpią inspiracje ze street artu. Za identyfikację wizualną HAVE A G DAY odpowiada polsko-argentyńskie studio graficzne Transatlantico. Zdjęcia do kampanii promocyjnej wykonał Miłosz Rebeś — fotograf, a prywatnie zapalony deskorolkowiec, współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi markami premium.

HAVE A G DAY jest odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby i trendy. Przede wszystkim ma wspierać w wyzwaniach współczesnego życia – intensywne tempo, natłok bodźców i ciągłe balansowanie między pracą, pasjami a regeneracją.

„HAVE A G DAY to więcej niż marka, to filozofia życia” – zgodnie twierdzą Jakub Michalski oraz Andrzej Kowalewicz, założyciele marki.

— Dla HAVE A G DAY najważniejsze jest Twoje prawdziwe “ja” - Twoje potrzeby, Twój rytm i to, co Cię napędza. — podkreślają założyciele — Nasza marka wspiera tych, którzy chcą żyć aktywnie, autentycznie i w zgodzie ze sobą. Bez kompromisów. Najwyższej jakości wyselekcjonowane formuły pomagają organizmowi przywrócić stan wewnętrznej równowagi, abyś Ty mógł czerpać radość z każdego dnia – dodają.

Wyjątkowe formuły

Filozofia HAVE A G DAY opiera się na przekonaniu, że autentyczność jest kluczem do budowania zaufania.

— Wierzymy, że autentyczność jest kluczem do budowania zaufania, dlatego zawsze możesz liczyć na uczciwe informacje o naszych produktach oraz ich działaniu – mówi Jakub Michalski. — Chcemy dostarczać Ci coś więcej niż tylko produkt, dajemy Ci doświadczenie. Nasze formuły zostały stworzone z myślą o współczesnym stylu życia - pełnym wyzwań i ciągłego biegu. Powstają dzięki współpracy z ekspertami i ekspertkami w zakresie fitoterapii, dietetyki oraz suplementacji. To gwarancja jakości oraz skuteczności – podkreśla.

Formuły adaptogenne marki HAVE A G DAY są vegan-friendly, wyróżniają się wysoką przyswajalnością oraz prostymi składami bez dodatku cukru. Rezygnacja z metody ekstrakcji wodno-alkoholowej na rzecz ekstrakcji wodno-glicerynowej (stanowiącej alternatywę całkowicie bezpieczną dla organizmu) pozwoliła wykluczyć alkohol ze składów suplementów. Produkty są przyjazne osobom, które ze względów medycznych lub ideologicznych unikają alkoholu. Każda partia produktu jest badana laboratoryjnie.

Marka oferuje sześć starannie opracowanych formuł adaptogennych, które wspierają organizm w każdej sytuacji, dopasowując się do Twoich potrzeb i rytmu dnia.

Kiedy gonitwa myśli nie daje spokoju, G EASY pomaga złapać oddech i wyciszyć umysł. Gdy czeka Cię dzień pełen aktywnych wyzwań, G ACTIVE doda energii. Na froncie odporności staje G COVER, który wspiera organizm, pomagając utrzymać zdrowie nawet w najbardziej wymagających okresach. Jeśli zależy Ci na lekkości oraz dobrym samopoczuciu od wewnątrz, G DIGEST zadba o Twoje jelita, wspierając komfort trawienia. W chwilach, gdy koncentracja jest kluczowa, G FOCUS pomaga wytężyć zmysły i skupić się na tym, co najważniejsze. A na koniec dnia, gdy czas zwolnić i zadbać o regenerację, G NIGHT przynosi ukojenie dla ciała oraz spokojny sen, aby rano obudzić się wypoczętym i pełnym energii.

Adaptogeny pełne mocy

Swoje właściwości produkty zawdzięczają odpowiednio skomponowanym adaptogenom, czyli naturalnym substancjom aktywnym pozyskiwanym z grzybów, ziół czy korzeni. Te pomagają organizmowi radzić sobie ze stresem oraz przywracają wewnętrzną równowagę. Adaptogeny działają jak wewnętrzny „regulator” – przy zbyt dużym pobudzeniu potrafią uspokoić, a kiedy brakuje energii, mogą ją delikatnie „podkręcić”. Ich największą zaletą jest działanie w wielowymiarowy sposób – wspierają ciało i umysł bez wprowadzania organizmu w skrajności. Pomagają dostosować się do trudnych warunków, niwelując stres, zmęczenie oraz wspierając organizm podczas wyzwań fizycznych, oraz psychicznych.

HAVE A G DAY to nie tylko suplementy – to partner wspierający Cię w budowaniu wymarzonego stylu życiu. Ciesz się codziennością w najlepszym wydaniu. Wybierz swoje „G” i HAVE A G DAY!