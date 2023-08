Hit w makijażu na jesień 2023. Konturowanie i ocieplanie twarzy za jednym pociągnięciem

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do make-upu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny. Jednak wybór odpowiedniego bronzera i rozświetlacza nie zawsze jest prosty, na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu produktów w różnych odcieniach, o różnych formułach i rożnych stopniach pigmentacji.

Zobacz także: Ten zapach zdominuje Twój świat. Idealny na jesień. Połączenie luksusu oraz piękna

Konturowanie na mokro na dobre weszło do świata makijażu. Metoda ta pozwala na stworzenie optycznej iluzji na twarzy, które wyszczupla i podkreśla jej wybrane obszary.

W ofercie marki Golden Rose znajdziesz produkt, który może zostać Twoim nowym ulubieńcem. Chubby Contour Stick to sztyft do konturowania twarzy, któremu zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej. Kremowy sztyft do konturowania twarzy, który idealnie sprawdzi się do modelowania różnych obszarów twarzy, jak np.: okolice kości policzkowych, czoło, linia żuchwy czy okolice nosa. Posiada wegańską formułę wzbogaconą o witaminę E, która daje możliwość budowania krycia, zapewniając matowy efekt o satynowym wykończeniu. Produkt idealnie blenduje się na skórze, podkreślając rysy twarzy.

i Autor: materiały prasowe Golden Rose

i Autor: materiały prasowe Golden Rose