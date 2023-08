Ten zapach zdominuje Twój świat. Idealny na jesień. Połączenie luksusu oraz piękna

Zadziwiający sposób na zmarszczki, który odmładza o minimum 10 lat. Zmarszczki wokół oczu znikają. Rób to systematycznie, a cofniesz PESEL

Nowość stanowi hołd złożony mocy słowa “tak”: Sì to wybór wynikający zarówno z rozsądku, jak i emocji. Mówienie Sì to mówienie tak pasji, wolności, miłości i sobie. To nad wyraz śmiała ekspresja współczesnej kobiecości.

"Sì to słowo, które posiada największą moc. Oznacza wybór przyjęcia nieskończonych możliwości, które daje życie i zaakceptowanie każdego aspektu siebie." Giorgio Armani

Nowy, drogocenny flakon wielokrotnego użytku został zaprojektowany z myślą o trwałości. Kultową, misternie wykonaną butelkę zdobi złote logo Sì wytłoczone w szkle.

NOWA WODA PERFUMOWANA SÌ EAU DE PARFUM INTENSE nadaje klasycznej ścieżce zapachowej Sì cieplejszy charakter, łącząc nektar z czarnej porzeczki z aksamitnym kwiatowym sercem i zmysłowym bukietem wanilii.

Nowa kampania SÌ EAU DE PARFUM INTENSE ożywia tę wizję zapachu. Cate Blanchett, nagrodzona Oscarem aktorka i globalna ambasadorka Armani Beauty sprawiła, że film ogląda się z zapartym tchem. Występuje w nim cała rzesza wspaniałych kobiet, które nie boją się powiedzieć “Sì”. Wśród nich znajdziemy wschodzącą gwiazdę aktorstwa Sadie Sink; włoską aktorkę Matilde Gioli oraz hiszpańską modelkę Eugenię Silvę. Wszystkie ucieleśniają możliwości, jakie niesie “tak”.

i Autor: materiały prasowe Armani

