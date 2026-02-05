Hity Notino na marzec 2026. Lekkość jako nowe oblicze luksusu

W pierwszej kolejności sięgnij po Living Proof Full Shampoo, produkt stworzony po to, by dodawać objętości bez dociążania włosów. Dzięki temu stają się lekkie i naturalnie uniesione a jednocześnie pozostają miękkie i gładkie. Aby utrzymać ich dobrą kondycję i ułatwić rozczesywanie, zawsze pamiętaj, by po szamponie zastosować odżywkę. Dla wsparcia kondycji włosów i pielęgnacji skóry głowy, sięgnij po Vichy Dercos Aminexil Clinical R.E.G.E.N Booster. To działające u nasady serum pomaga ograniczyć wypadanie włosów i sprawia, że wyglądają na gęstsze oraz mocniejsze. Lekka konsystencja wchłania się szybko i świetnie sprawdza się w wiosennej pielęgnacji – zwłaszcza gdy włosy są osłabione.

A jeśli zależy Ci na natychmiastowej objętości i lekkości w zaledwie kilka sekund, sięgnij po Bumble and Bumble Thickening Dryspun Spray. Ten lekki spray stylizujący dodaje tekstury, sprężystości i objętości, bez uczucia lepkości i ciężkości. Efekt jest naturalny, niewyczuwalny i bezwysiłkowy – dokładnie taki, jakiego potrzebujesz na wiosnę.

Oddech dla skóry

Wiosną skóra ma inne potrzeby niż zimą. Ciężkie konsystencje ustępują miejsca lżejszym, a w pielęgnacji stawiamy na świeżość i komfort. Nie chodzi o obciążanie skóry, ale o dostarczenie jej dokładnie tego, czego potrzebuje, by zachować równowagę w nowym sezonie. Fundamentem wiosennej pielęgnacji jest serum Medik8 Copper PCA Peptides. Ta lekka, szybko wchłaniająca się formuła z peptydami i miedzią, wspiera kondycję skóry, poprawia jej elastyczność i przywraca świeży wygląd, bez uczucia ciężkości i zbędnych

warstw. To serum, po które chce się sięgać codziennie: skuteczne, a jednocześnie „niewidoczne”. Dobrym uzupełnieniem rutyny będzie tonik Sulwhasoo Essential Revitalizing Water EX. Jego lekka formuła przygotowuje skórę na kolejne etapy, dodatkowo zapewniając nawilżenie i rewitalizację – bez uczucia ciężkości. Efekt? Skóra wypoczęta, ukojona i miękka w dotyku.

Na koniec sięgnij po La Roche-Posay Hyalu B5 Water Gel. Ten żel-krem łączy kwas hialuronowy i witaminę B5, dzięki czemu pomaga nawilżyć, wygładzić i zmiękczyć skórę. Wchłania się natychmiast, pozostawiając cerę świeżą i przyjemnie sprężystą, ale nie tłustą.

Wiosna oznacza więcej światła, więc nie można zapominać o ochronie przeciwsłonecznej. Numbuzin No.1 Clear Filter Sun Essence to SPF w formie lekkiej esencji, która przynosi skórze komfort niczym lekkie, nawilżające serum. Szybko się wchłania, nie obciąża skóry i świetnie sprawdza się na co dzień. To idealny wybór na dni, kiedy potrzebujesz ochrony bez efektu obciążenia.

Głowa w chmurach: wiosenne zapachy pełne lekkości

Są takie zapachy, które potrafią dodać lekkości każdemu dniu. Nie przytłaczają ani nie dominują, a delikatnie poprawiają nastrój i pozwalają myślom odpłynąć w inną stronę. To właśnie takie kompozycje idealnie pasują do wiosny: świeże, zwiewne i pełne swobody.

Creed Virgin Island Water przywołuje wspomnienia słonecznych wakacji i beztroskiego nastroju. Świeże cytrusy, mleczko kokosowe i subtelne tropikalne akcenty tworzą lekką i energetyzującą kompozycję. To zapach promieni słońca, ciepłego wiatru i chwil, w których wszystko wydaje się proste. Calvin Klein CK Body Mist Sheer Peach otula skórę świeżą, promienną aurą. Nuty soczystej brzoskwini, świetlistej frezji i lilii wodnej łączą się z delikatnym bursztynowym piżmem, tworząc efekt „drugiej skóry” – świeży, delikatny i naturalny. Lekka, nawilżająca formuła

pozostawia skórę miękką i subtelnie pachnącą, co sprawia, że świetnie sprawdza się na co dzień: solo lub w połączeniu z innymi perfumami. Nowoczesną, czystą i kojącą kompozycję tworzy woda toaletowa Sisters Aroma Matcha Tonic, która łączączy matchę, pomarańczę i cedr. Zielona, świeża i kojąca – niczym głęboki oddech w środku dnia. Idealna na momenty, kiedy chcesz mieć głowę w chmurach, ale stopy nadal na ziemi. Zupełnie inny, niemal eteryczny kierunek oferuje Etat Libre d’Orange The Ghost in the Shell. To futurystyczny, transparentny i nieoczywisty zapach z nutami yuzu, mleka i mchu – zawieszony gdzieś między skórą, powietrzem a wyobraźnią. To perfumy, które zamiast silnej projekcji, tworzą subtelną, osobistą aurę blisko skóry.

Pielęgnacja ciała, która Cię nie przytłoczy

Wraz z nadejściem wiosny często zmieniamy nie tylko ubrania, lecz także sposób dbania o ciało. Ciężkie konsystencje ustępują lżejszym, szybko wchłaniającym się formułom, które pozostawiają skórę świeżą, miękką i przyjemną w dotyku. Natychmiastowe uczucie komfortu i lekkości oferuje Collistar Cryo-Gel Anticellulite. Efekt chłodzenia pomaga pobudzić i ujędrnić skórę, dlatego to świetny wybór na dni, kiedy chcesz dodać jej energii i poprawić wygląd.

Zmagasz się z niedoskonałościami lub nierówną strukturą skóry na ciele? The Ordinary Salicylic Acid 0.5% Body Serum idealnie sprawdzi się do pielęgnacji punktowej problematycznych miejsc. To lekkie serum szybko się wchłania i pomaga poprawić teksturę, gładkość, a także niwelować niedoskonałości, bez przesuszania i obciążania. A jeśli szukasz odżywienia w ultralekkiej formule, odpowiedzią jest suchy olejek Natura Bissé Diamond Well-Living The Dry Oil Energizing. Wchłania się natychmiast, pozostawiając skórę miękką, promienną i delikatnie pachnącą.

Na co dzień świetnie sprawdzi się również L’Occitane Almond Milk Concentrate. Ten balsam wygładza i zmiękcza skórę, zostawiając ją sprężystą i przyjemną w dotyku, otuloną, ale nie obciążoną