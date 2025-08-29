Ich kula do kąpieli zna cały świat. Marka Lush świętuje 30 lat

W ciągu trzech dekad działalności Lush zyskał globalną rozpoznawalność, stając się synonimem innowacyjnych produktów kosmetycznych, takich jak kultowe kule do kąpieli czy szampony w kostce. Marka od lat konsekwentnie promuje rozwiązania ograniczające plastik i odpady, kładąc nacisk na produkty „naked” – kosmetyki całkowicie pozbawione opakowań.

Fundamentem marki są jej wartości, które od początku przyświecają Lush: etyczne pozyskiwanie składników, brak testów na zwierzętach oraz dbałość o transparentność wobec klientów. Firma wielokrotnie zwracała uwagę opinii publicznej na kwestie związane z ochroną przyrody i prawami człowieka, wykorzystując swoją pozycję do prowadzenia globalnych kampanii społecznych.

Kolekcja 30 limitowanych kul do kąpieli

Z okazji kwietniowego Światowego Dnia Bomby do Kąpieli, Lush wprowadził nową kolekcję 30 kul, z których każda opatrzona jest specjalnym stemplem “30”, aby uczcić 30. urodziny marki. Każda kula na swój sposób opowiada historię Lush – od kultowych wynalazków i ulubionych produktów, po ludzi, którzy współtworzyli markę. W kolekcji znalazły się zarówno najlepiej sprzedające się zapachy, jak i zupełnie nowe propozycje. Jedną z najbardziej wyjątkowych jest kula A Mo-ment for life, nawiązująca do szopy, w której współzałożycielka marki, Mo Constantine, stworzyła pierwszą na świecie kulę do kąpieli.

Karma, zachwyca od 30 lat

W świętowaniu 30-lecia marki szczególne miejsce zajmuje również zapach Karma. Jeden z założycieli Mark Constantine stworzył tę wyjątkową kompozycję w roku powstania Lush. Wprowadzona na rynek w 1995 roku, od samego początku wyróżniała się unikalną, wielowymiarową mieszanką nut - pomarańczy, paczuli i przypraw, z akcentem cytrusowej świeżości.

Karma szybko zdobyła status kultowego zapachu marki, pojawiając się nie tylko w formie perfum, ale również w kosmetykach do kąpieli i pielęgnacji ciała. Charakterystyczny, zmysłowy i ponadczasowy aromat stał się synonimem stylu Lush – odważnego, nieszablonowego i inspirowanego światem natury.

