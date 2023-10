Idealna kurtka puchowa na zimę. Modna fason i komfort w jednym

Trendy i nowości beauty z Sephory. Cienie do powiek, które dodadzą spojrzeniu elegancji i blasku. Idealne do makijażu wieczorowego i dziennego

Za 15 zł otrzymasz rumiane i wygładzone policzki. Ten kosmetyk to hit tego sezonu. "Kupiłam z ciekawości ale okazało się, ze jest to jeden z moich ulubionych kosmetyków"

Gdy temperatury spadają, a jesień wprowadza melancholijny nastrój BIZUU wie, że to czas, w którym Twój komfort jest najważniejszy. Dlatego marka w swojej kolekcji APRÈS MIDI FALL prezentuje modele, pozwalające na otulenie się miękkością i najlepszą jakością.

BIZUU po raz pierwszy w swojej ofercie prezentuje kurtkę puchową TOKYO. To klasyczny czarny model puchówki z kapturem ozdobiony lampasami z logo marki. Kurtka TOKYO jest świetną bazą dla wielu stylizacji, z jednej strony uniwersalna z drugiej wyróżniająca się w tłumie. To jak ją wystylizujesz zależy tylko od Ciebie. Kurtka zapewnia doskonałe grzanie, ale jednocześnie jest niezwykle miękka i lekka. To wszystko za sprawą naturalnego puchu Animex, który gwarantuje ciepło, przewiewność. Dzięki temu TOKYO to najlepsza izolacja przed zimnem bez obawy przegrzania ciała, ponieważ puch Animex potrafi przystosować się do temperatury organizmu. Puch spełnia najwyższe rygorystyczne standardy w zakresie jakości i dobrostanu zwierząt oraz całego łańcucha produkcji, co potwierdzają certyfikaty, takie jak Downpass, ISO, RDS, Oeko-Tex klasa I czy J-TAS.

Zobacz także: Za 15 zł otrzymasz rumiane i wygładzone policzki. Ten kosmetyk to hit tego sezonu. "Kupiłam z ciekawości ale okazało się, ze jest to jeden z moich ulubionych kosmetyków"

APRÈS MIDI FALL to również ciepłe swetry, miękkie bluzy, uniwersalne basics czy bluzki z charakterystyczną dla BIZUU logo manią. Jednak w kolekcji oprócz ciepłych i wygodnych looków, nie zapomniało także o uwielbianych przez Klientki kobiecych sukienkach we wzory, eleganckich koszulach, ponadczasowym kombinezonie oraz wyrafinowanym garniturze.

i Autor: Materiały prasowe BIZUU

i Autor: Materiały prasowe BIZUU

i Autor: Materiały prasowe BIZUU

i Autor: Materiały prasowe BIZUU