Idealna skóra na jesień. Na jakie składniki aktywne warto postawić?

Drunk Elephant to rewolucyjna marka kosmetyczna założona w 2012 roku przez Tiffany Masterson. Nie miała ona wcześniej żadnych związków z rynkiem kosmetycznym, jednak miała już dość pustych obietnic firm z segmentu beauty oraz faktu, że jej skóra źle reagowała na większość stosowanych produktów. Zidentyfikowała sześć składników, które według niej były przyczyną jej problemów, a które dziś nazywa Suspicious 6™ (olejki eteryczne, wysuszające alkohole, silikony, chemiczne filtry przeciwsłoneczne, substancje zapachowe i barwniki, SLS). Gdy wszystkie już wyeliminowała z codziennej rutyny, jej skóra wróciła do czystego, zdrowego i zrównoważonego stanu. Nie mogła jednak znaleźć produktów, w których składzie nie byłoby co najmniej jednego ze składników Suspicious 6™ — postanowiła więc, że stworzy je sama. W ten sposób narodził się pomysł marki Drunk Elephant.

Jesienne hity od Drunk Elephant

Bomba nawilżenia - B-Hydra™ Intensive Hydration Serum

Opracowane na bazie formuły z prowitaminą B5 oraz ceramidu ananasowego serum nawilżające do twarzy zapewnia stałą dawkę nawilżenia przez cały dzień, sprawiając, że skóra wygląda zdrowo i jest dodatkowo rozjaśniona. To serum, zawierające w swojej mieszance unikalny kompleks soczewica-jabłko-arbuz, pomaga zredukować matowość, suchość oraz widoczność linii mimicznych. Z każdą aplikacją Twoja cera będzie zyskiwać coraz bardziej promienny i młodzieńczy wygląd. To lekkie, a jednocześnie silnie działające serum jest idealne dla każdego typu cery.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

Wygładzenie jak marzenie - T.L.C. Framboos™ Glycolic Night Serum

Serum na rozszerzone pory T.L.C. Framboos™ ogranicza nadmierne wytwarzanie sebum, odsłaniając jasną i promienną skórę już po jednej nocy. Potęguje również działanie innych produktów, torując drogę do ich maksymalnego wchłaniania. Serum na noc łatwo się wchłania i zapewnia efektywny peeling chemiczny bez negatywnych skutków ubocznych, takich jak suchość lub uczulenie. Twoja cera ulegnie transformacji ze zmatowiałej na wspaniale promienną, praktycznie przez noc.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

Pokochasz ten efekt - Bouncy Brightfacial

Kojący dla skóry kwas azelainowy i złuszczający kwas salicylowy współpracują ze sobą, korygując wygląd wyprysków i przebarwień, jednocześnie poprawiając strukturę i koloryt skóry. Kompleks rozjaśniający z trzema przeciwutleniaczami bierze na celownik ciemne plamy, przebarwienia, widoczne oznaki fotouszkodzeń i ślady po trądziku, aby nadać skórze zdecydowanie bardziej promienny i rozświetlony wygląd. Nawilżające oleje roślinne – marula, chia, fermentowana zielona herbata i pestki dyni – uzupełniają niedobory skóry, a ceramidy, niacynamid, tokotrienole i kwasy tłuszczowe wzmacniają i wspierają zdrową barierę skórną. Wszystko to daje w efekcie jaśniejszą, czystszą i lepszą skórę, a tym samym lepszy nastrój.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant