Idealna sukienka na wiosnę 2023 w szalonej promocji Pepco. Tego fasonu będą Ci zazdrościć koleżanki, a mężczyźni nie będą potrafili odwrócić wzroku. Tylko 50 zł

Obłędne promocje w Pepco. Modna i wygodna sukienka za jedyne 50 zł

Nowe oferta promocyjna pachnie wiosną. Kolekcja ubrań dla kobiet pełna jest żywych kolorów i zwiewnych tkanin. Kiedy za oknami robi się coraz cieplej wiele kobiet chowa do szaf ulubione spodnie, na rzecz pięknych sukienek. Idealny model na wiosnę 2023 znajdziesz właśnie w promocji Pepco. To efektowna sukienka w kolorze trawy i ze zdobieniem w delikatne, białe kwiatki. Kosztuje ona jedynie 50 zł i wykonana jest w 100 proc. z wiskozy. Sukienka z promocji Pepco posiada niewielki kołnierzyk z wiązaniem na przodzie. Jest odcinana i marszczona w pasie, dzięki czemu idealnie podkreśla talię i trzyma brzuszek w ryzach. Lekko rozszerzany dół nadaje jej lekkości i sprawia, że kobieca sylwetka prezentuje się w niej wyjątkowo korzystnie. Sukienka z promocji Pepco posiada długie, lekko bufiaste rękawy. To doskonały krój na wiosnę. Jest lekki, przewiewny i przede wszystkim kojarzy się z naturą. Zielony kolor jest w tym sezonie jednym z trendów. Jeżeli szukasz modnej i wygodnej sukienki na wiosnę 2023 to koniecznie sprawdź ofertę Pepco.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

