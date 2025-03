Idealna tafla na włosach. Efekt laminacji bez wizyty u fryzjera

Najlepsze produkty do higieny jamy ustnej w drogeriach Super-Pharm

Sposoby na gładkie włosy. Czym jest laminowanie włosów?

Laminowanie włosów to metoda, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna. Laminacja to nic innego ja pokrywanie powierzchni włosa specjalnym ochronnym materiałem, który chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią. Włosy najczęściej laminuje się u fryzjera i wykorzystywana jest w tym celu keratyna. Kosmyki stają się bardziej odżywione, wygładzone oraz bardziej elastyczne. Laminację włosów możesz przeprowadzić również w domowych warunkach.

Elseve Glycolic Gloss z formułą wzbogacony kwasem glikolowym - pielęgnacja i wzmocnienie włókien włosa! Długotrwały blask

Zniszczone, matowe włosy? Odkryj szampon Elseve Glycolic Gloss od L'Oréal Paris, który w swojej formule zawiera zawiera 2% GLOSS COMPLEX z kwasem glikolowym, który wzmacnia włókna włosów, intensywnie poprawiając ich jakość. Wypróbuj całą gamę Glycolic Gloss i ciesz się gładszymi, mocniejszymi i bardziej lśniącymi włosami. Dzięki szamponowi Elseve Glycolic Gloss: - włosy są 2 razy bardziej błyszczące*, - włosy są do 88% gładsze**, - łuski włosa są domknięte, - poprawia się jakość włókien włosów.

Serum do włosów bez spłukiwania Elseve Glycolic Gloss od L'Oréal Paris z 14% GLOSS COMPLEX wzbogaconym kwasem glikolowym - wygładzenie i blask Twoich włosów!

Matowe, pozbawione blasku i puszące się włosy? Wypróbuj serum do włosów bez spłukiwania Elseve Glycolic Gloss od L'Oréal Paris. W swojej formule zawiera 14% GLOSS COMPLEX wzbogacony o kwas glikolowy, który wzmacnia włókna włosów, intensywnie poprawiając ich jakość. Wypróbuj całąj gamę Glycolic Gloss i ciesz się gładszymi, mocniejszymi i bardziej lśniącymi włosami. Dzięki serum Elseve Glycolic Gloss: - włosy są +82% bardziej błyszczące* - +54% gładsze* - redukcja puszenia do -75%*.

Odżywka wygładzającą Elseve Glycolic Gloss z formułą wzbogaconą kwasem glikolowym - pielęgnacja i wygładzenie włókien włosa! Długotrwały blask

Odkryj odżywkę wygładzającą Elseve Glycolic Gloss od L'Oréal Paris. W swojej formule zawiera zawiera 11%GLOSS COMPLEX z kwasem glikolowym, znany ze swoich wyjątkowych właściwości pielęgnacyjnych. Odżywka wzmacnia włókna włosów, intensywnie poprawiając ich jakość. Wypróbuj całąj gamę Glycolic Gloss i ciesz się gładszymi, mocniejszymi i bardziej lśniącymi włosami. Dzięki odżywce Elseve Glycolic Gloss: - włosy są 2 razy bardziej błyszczące*, - włosy są do 88% gładsze**, - łuski włosa są domknięte, - poprawia się jakość włókien włosów.

Elseve Glycolic Gloss 5-minutowa kuracja laminująca do spłukiwania od L'Oréal Paris oferuje intensywną regenerację włosów, która domyka łuski włosa i nadaje im długotrwałego blasku

Odkryj Elseve Glycolic Gloss od L'Oréal Paris. To wyjątkowa, 5-minutowa kuracja laminująca do spłukiwania, która doskonale sprawdzi się między innymi przy matowych włosach. Formuła została wzbogacona o 17% kwas glikolowy, dzięki czemu włókna włosów są wzmocnione, błyszczące. Dzięki Elseve Glycolic Gloss: - włosy są 2 razy bardziej błyszczące*, - włosy są do 88% gładsze**, - łuski włosa są domknięte, - poprawia się jakość włókien włosów.

i Autor: materiały prasowe Elseve Glycolic

i Autor: materiały prasowe Elseve Glycolic