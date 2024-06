i Autor: Shutterstock Makijaż

Idealne serum do pielęgnacji skóry wrażliwej. Ekspertka wskazuje, jak dobrać najlepsze

Marka Mixa, znana z ponad 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą, wprowadziła nową gamę serum. Powstała ona z myślą o osobach, które cenią innowacyjne rozwiązania w pielęgnacji. Nowości to idealne połączenie składników aktywnych, bezpiecznych dla skóry wrażliwej z koncepcją mix&match, która umożliwia dostosowanie pielęgnacji do indywidualnych potrzeb. Dlaczego warto wprowadzić je do swojej pielęgnacji i jak ich używać, wskazuje ekspertka.

Nowości to idealne połączenie składników aktywnych, bezpiecznych dla skóry wrażliwej z koncepcją mix&match, która umożliwia dostosowanie pielęgnacji do indywidualnych potrzeb. Dlaczego warto wprowadzić je do swojej pielęgnacji i jak ich używać, wskazuje ekspertka.

Różnorodność dostępnych na rynku składników aktywnych i produktów daje nam ogromne możliwości pielęgnacyjne, ale stanowi też swego rodzaju wyzwanie. Często nie wiemy, których składników aktywnych powinniśmy używać i które możemy ze sobą łączyć. Marka Mixa przygotowała dla was trzy sera, które zawierają składniki aktywne, które z powodzeniem można ze sobą łączyć w jednej rutynie pielęgnacyjnej w zależności od potrzeb twojej skóry – powiedziała dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa. Serum z kwasem salicylowym i niacynamidem Serum przeciw niedoskonałościom Mixa z kwasem salicylowym i niacynamidem to nowość, która skutecznie redukuje niedoskonałości i wygładza skórę. Za co odpowiadają jego składniki aktywne? Kwas salicylowy – znany ze swoich właściwości normalizowania wydzielania sebum, stymulujących regenerację naskórka oraz działania kojącego i przeciwzapalnego.

Niacynamid – jest pochodną witaminy B3 znaną ze swoich właściwości redukujących przebarwienia, wspierających odbudowę skóry oraz działających antyoksydacyjnie i uszczelniająco na barierę hydrolipidową skóry. Serum z kwasem salicylowym i niacynamidem z powodzeniem sprawdzi się u posiadaczy skóry skłonnej do niedoskonałości. Zawarte w nim niacynamid i kwas salicylowy wpływają bowiem na zwężenie porów i regulację wydzielania sebum przez gruczoły łojowe, maja również działanie łagodzące i przeciwzapalne – oceniła dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa. i Autor: materiał prasowy Mixa Serum z kwasem hialuronowym i kwasem mlekowym Serum nawilżające przeciw przesuszeniom z kwasem hialuronowym i kwasem mlekowym to druga propozycja z gamy Mixa. W jego formule znajduje się: Kwas hialuronowy – składnik znany ze swoich właściwości nawilżających

Kwas mlekowy – głęboko nawilżająca substancja, która wpływa również na poprawę elastyczności i jędrności skóry. Serum z kwasem hialuronowym i kwasem mlekowym jest dedykowane dla osób posiadających cerę wrażliwą lub skłonną do przesuszania. Kwas hialuronowy pozwala zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie, a kwas mlekowy dodatkowo wzmocni barierę hydrolipidową – wskazała dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa. i Autor: materiał prasowy Mixa Serum ze stabilną formą witaminy C i kwasem glikolowym Działanie serum redukującego niedoskonałości można uzupełnić kolejnym preparatem – serum Mixa z witaminą Cg i kwasem glikolowym. Jest to kosmetyk przeciw przebarwieniom, który zawiera w swojej formule dwa główne składniki aktywne: Witamina Cg – glukozyd askorbylu, stabilna forma witaminy C, która w kontakcie ze skórą zamienia się w witaminę C, która świetnie przenika do głębszych warstw naskórka, znana z silnych właściwości antyoksydacyjnych, przeciwstarzeniowych oraz wyrównujących koloryt skóry. Dodatkowo, wspomaga walkę z przebarwieniami.

Kwas glikolowy – ma właściwości silnie nawilżające oraz delikatnie złuszczające skórę. Serum ze stabilną formą witaminy C i kwasem glikolowym szczególnie dobrze sprawdzi się u osób borykających się z przebarwieniami. Oba te składniki aktywne pozwolą na wyrównanie kolorytu Twojej skóry, rozświetlą ją i zapewnia delikatne złuszczenie – radzi dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa. i Autor: materiał prasowy Mixa Jak łączyć ze sobą składniki, które zawarto w kosmetykach Mixa? Eksperta wyjaśniła nie tylko, jak dobrać pojedyncze serum. Wskazała też duety, dzięki którym pielęgnacja może przynieść jeszcze lepsze efekty. Doskonale wiemy, że cera każdej i każdego z was jest inna i może borykać się z kilkoma problemami naraz. Jeśli masz problemy z przebarwieniami, ale dodatkowo twoja skóra jest przesuszona, możesz nałożyć na nią serum ze stabilną formą witaminy C oraz serum z kwasem hialuronowym. Jeśli borykasz się z przebarwieniami, a dodatkowo masz problemy z rozszerzonymi porami i nadmiernym wydzielaniem sebum, zastosuj serum ze stabilną formą witaminy C oraz serum z niacynamidem. A może twoja skóra jest przesuszona, ale dodatkowo masz rozszerzone pory? Spróbuj wówczas nałożyć serum z kwasem hialuronowym oraz serum z niacynamidem. Wszystkie trzy sera marki Mixa można dowolnie ze sobą mieszać w zależności od potrzeb twojej skóry – podsumowała dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa. i Autor: materiał prasowy Mixa