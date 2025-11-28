Idealne zestawy kosmetyczne na prezent: podaruj piękno i relaks

Wybór idealnego prezentu na Boże Narodzenie bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy chcemy podarować coś, co sprawi prawdziwą radość i pozwoli na chwilę zapomnienia o codzienności. Zestawy kosmetyczne to doskonałe rozwiązanie, łączące w sobie luksus, pielęgnację i odrobinę rozpieszczania.

Starannie dobrany zestaw kosmetyków może stać się nie tylko praktycznym upominkiem, ale prawdziwym wyrazem troski i uwagi. W naszym przewodniku odkryjesz, jak wybrać zestaw idealnie dopasowany do potrzeb i preferencji obdarowywanej osoby, by każda chwila pielęgnacji stała się wyjątkowym rytuałem.

CLINIQUE Eye Essentiels 24 Hr Lashes - Zestaw do makijażu

Zestaw dla przyciągającego spojrzenia i trwałych rzęs. Zawiera krem pod oczy, konturówkę i długotrwały tusz do rzęs.   

Clinique

Clinique Zestaw do pielęgnacji oczu All About Eyes™ Holiday Set 

  •  All About Eyes™ krem-żel pod oczy pomaga zmniejszyć opuchliznę i cienie pod oczami.
  • Tusz do rzęs High Impact™ Mascara zwiększa objętość i długość każdej rzęsy, dzięki czemu stają się one bardziej wyraziste i pogrubione.
  • Oczyszczający balsam Take The Day Off™ Cleansing Balm zmienia się w dłoniach ze stałej formy w jedwabisty olejek, który skutecznie rozpuszcza makijaż oczu i twarzy oraz filtry przeciwsłoneczne. Dogłębnie oczyszcza skórę i całkowicie się spłukuje.
Clinique

AVEDA Bonds of Brilliance: Botanical Repair™ Strengthening Essentials 

Odbuduj wiązania w strukturze włosów dzięki naszej roślinnej technologii wzmacniającej o potrójnym działaniu. Ten regenerujący zestaw zawiera również naszą kurację bez spłukiwania Botanical Repair™ Strengthening Leave-in Treatment, która wzmacnia i regeneruje wszystkie typy zniszczonych włosów.Limitowany świąteczny zestaw prezentowy jest gotowy do wręczenia – w opakowaniu inspirowanym zorzami polarnymi, łącząc nas z zachwytem i podziwem inspirowanym najwspanialszymi cudami natury.

Aveda

DANUCERA Zestaw: Metoda 5 kroków 

W skład zestawu wchodzą:

  • Cerabalm 50 ml
  • D22 Tonic 100 ml
  • Mega Serum 30 ml
  • Iconic Eye 15 ml
  • Cream Supreme 50 ml
  • Washcloth
  • + Master Mask 50 ml gratis
DANUCERA

CHARLOTTE TILBURY Charlotte’s Mini Viral Beauty Icons - Zestaw do makijażu

Pillow Talk Matte Revolution: wielokrotnie wyróżniana, nawilżająca matowa szminka o stopniowalnym, długotrwałym kolorze w charakterystycznym dla Charlotte odcieniu różu nude.

Lip Cheat: długotrwała konturówka do ust o kremowej konsystencji, która na nowo definiuje rozmiar i objętość ust za sprawą uniwersalnego, upiększającego odcienia różu nude.

Beauty Light Wand w odcieniu Pinkgasm: aplikator w formie poduszeczki z technologią Glow Gel Tech™ zapewnia wyjątkowo odświeżający efekt drugiej skóry oraz niezwykle lśniące, rozświetlone wykończenie w stylu soft focus wzbogacone magicznym perłowym pigmentem.

Airbrush Flawless Setting Spray: lekki, wodoodporny spray utrwalający o klinicznie potwierdzonej skuteczności, który stanowi bazę pod makijaż i utrwala go nawet na 16 godzin.

Charlotte Tilbury

BENEFIT COSMETICS Gamejoy - świąteczny zestaw do makijażu z żelem do brwi, tuszem i bronzerem

Odkryj świąteczny zestaw kosmetyków Gamejoy od marki Benefit - wyjątkowe trio do rzęs, brwi i twarzy, które błyskawicznie doda Ci blasku. Zacznij z BADgal BANG!, pełnowymiarową maskarą zwiększającą objętość rzęs, zapewniającą pogrubienie, 360° pełnię rzęs, która utrzymuje się do 36 godzin(1). Utrwal brwi na cały dzień za pomocą mini żelu 24-HR Brow Setter. Wreszcie, odblokuj słoneczny blask dzięki kultowemu mini bronzerowi Hoola, który zapewnia naturalne ciepło i blask.

Benefit

