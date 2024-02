Idealne zestawy ubrań dla niej i dla niego na walentynki

Jeśli należysz do grona kobiet, które chętnie podkradają swojemu partnerowi obszerną, miękką bluzę, marka GAP przygotowała coś specjalnie dla Ciebie. W te walentynkiamerykański brand odzieżowy proponuje bowiem postawić na wygodę, czyli ubrania unisex. To ubrania, które nigdy nie wychodzą z mody - są klasyczne, praktyczne i…ponadczasowe. Idealnie sprawdzą się na czas walentynek, kiedy to chcemy w szczególny sposób okazać naszym bliskim miłość i czułość. Czy może być bowiem coś lepszegoniż zakup bluzy bądź koszuli, w której możesz chodzić zarówno Ty, jak i Twoja druga połówka? Świetnie w tej sytuacji sprawdzi się choćby zielona rozpinana bluza unisex z logo GAP lub czerwona - dzięki ich długim rękawom ze ściągaczami, kapturowi i kieszeni kangurka przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym!

i Autor: Materiały prasowe GAP

Ciekawą alternatywą mogą być również: klasyczna czarna bluza wkładana przez głowę lub ta w odcieniu błękitu - sprawdzi się zarówno dla pań, jak i dla panów, czy to nawspólny seans filmowy na kanapie czy spacer w zimowy wieczór.

Marka GAP dla wszystkich zakochanych przygotowała w tym roku kolekcję, w których każda randka - bez względu na to, czy w kinie, na świeżym powietrzu czy w domowymzaciszu - będzie udana. Na walentynkową kolekcję GAP składają się bluzy i rozpinane koszule w paski - dla niej i dla niego. Marka GAP zachęca do tworzenia looków matchymatchy, sugerując się jednak nie tylko ubraniami unisex. Amerykański brand zachęca do poszerzenia tego pojęcia, tworząc podobne stylizacje ze swoją drugą połówką, alebiorąc pod uwagę kolory, wzory czy tekstury. W najnowszej kolekcji znajdziemy więc damską miękką bluzę vintage soft oraz pluszową bluzę z logo - obie nawiązujące do najmodniejszego koloru tego roku - peach fuzz. W przypadku panów świetnie sprawdzi się także bluza z okrągłym dekoltem również w tym samym kolorze.

W najnowszej kolekcji GAP nie brakuje również koszul w paski. Marka przygotowała coś zarówno dla tych, którzy cenią sobie klasykę, czyli białą koszulę w drobne błękitne paski o kroju slim lub wielokolorową koszulę z metalicznymi przeszyciami, która świetnie sprawdzi się na każdą okazję - i dla niej, i dla niego!

